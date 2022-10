Facundo Manes bajó el tono a las críticas a Mauricio Macri: "No me imaginé que iba a hacer tanto lío" El diputado nacional por la UCR dijo que se sorprendió ante las repercusiones que tuvieron sus comentarios. "No estoy tensionado a Juntos por el Cambio", enfatizó 4 de octubre 2022 · 06:21hs

El diputado nacional de la UCR Facundo Manes bajó el tono a las críticas al ex presidente Mauricio Macri.

Facundo Manes le puso paños fríos a las críticas que le hizo al ex presidente Mauricio Macri. Si bien no se desdijo de los fuertes conceptos que tuvo sobre el gobierno del líder del PRO, su socio en Juntos por el Cambio, aseguró que su intención no fue profundizar la interna en la coalición opositora.

“No me imaginé que iba a hacer tanto lío. Me sorprendió todo lo que pasó porque no me pareció nada tan espectacular. No estoy tensionando Juntos por el Cambio”, comentó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) sobre el embate que sufrió de parte de los "halcones".

No obstante, mantuvo la línea política que tanto escozor causó puertas para adentro de Juntos por el Cambio. “El gobierno del expresidente Macri llegó con la obligación de sanear las cloacas de las servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia. Lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer”, señaló este lunes en TN. Y, volviendo apuntar a Macri, disparó: “Prometió sanear la Justicia y quedó en deuda”. Embed “Hay que reflexionar sobre qué significa el populismo. En el gobierno anterior hubo un populismo institucional, es un problema crónico de la Argentina", explicó Manes, y añadió: "Para mi, no hay crecimiento económico ni desarrollo si no hay una modernización institucional. Es una falla desde hace mucho tiempo”. En ese sentido, planteó: “Hablo como mente de científico. Cuando hacemos una investigación, vemos lo que se hizo antes. Si lo que hicieron los nuestros fue malo, no lo tomamos aunque sea de nuestro sector. Y si alguien de nuestros oponentes hizo algo bueno, lo tomamos. Mi mente es diferente a la de la política, donde todos son como tribus que si de este lado tenés que pensar igual”. “Yo creo que el gobierno de Macri tuvo una deuda con el saneamiento de la justicia y creo que sin eso la Argentina no se va a desarrollar”, enfatizó Manes y destacó: “El problema de esto es que está oculto lo que fue la deuda durante el macrismo porque el kirchnerismo es terrible. Es tan grave lo del kirchnerismo, es tan patético, triste e infinitamente peor, que frente a eso queda como algo mínimo”. Consultado sobre las tomas en las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, Manes no evitó criticar la forma cómo manejó el conflicto el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Me pareció mal también que la policía fuera a notificar a los papas”. “En Argentina se tiene que cumplir la ley, el jefe de Gobierno tiene todas las herramientas para resolverlo. Necesitamos más educación”, se explayó el referente del radicalismo, y apuntó: “Yo hubiera dialogado. Creo que hay que escuchar y dialogar. Hay que entender que la educación es más que aprender algo. Es una identidad, es construir una brújula en un mundo cambiante, es curiosidad y libertad”. Manes fue tajante a la hora de opinar sobre la propuesta del oficialismo de que se suspendan las Paso. “Ese es otro populismo institucional, en este caso, del kirchnerismo”, afirmó contundente, y concluyó: “Yo estoy en un espacio que no solo quiere ganarle al kirchnerismo, sino que quiere ampliar el espacio porque con los del 2019 no ganamos. Si el año pasado no expandíamos la coalición, no ganábamos. Queremos una nueva mayoría que pueda transformar la Argentina”.