Deuda histórica con Santa Fe: para la oposición, el acuerdo "entrega a la provincia"

Sentados en primera fila, Pablo Javkin, Antonio Bonfatti, Clara García, Felipe Michlig, Maximiliano Pullaro, Dionisio Scarpin, Federico Angelini y otros referentes del no peronismo escucharon con atención el panel integrado por el economista Adriano Mandolesi, vinculado al PRO, la concejala santafesina Valeria López Delzar, de Creo, el ex secretario de Finanzas Pablo Olivares, por el radicalismo, y el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione, representante en la mesa del socialismo.

Cerró el panel el ex ministro de Economía, Angel Sciara, que ubicó a Raúl Alfonsín y Hermes Binner en la categoría de “estadistas” y dijo que Alberto Fernández “ordenó lo que él mismo había desordenado”. En 2006, cuando empezó la detracción indebida de coparticipación, el actual presidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Lo cierto es que tanto los expertos como los dirigentes políticos fustigaron el acuerdo por 151 mil millones de pesos que anunciaron ayer Perotti y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por el contenido y por las formas.

“Hoy debería ser un día de fiesta para Santa Fe, después de 15 años no nos merecíamos este final, con un acuerdo a puertas cerradas, enterándonos a cuentagotas y con datos que nos preocupan”, dijo García a La Capital.

Para la presidenta del bloque del Frente Progresista en la Cámara baja provincial, el pacto perjudica a la provincia. “El pago no va a ser al contado, sino con bonos, que tienen una cotización por debajo de su valor, y encima a diez años. A los municipios, que no tienen voz, les corresponde el 14 por ciento y se van a ver perjudicados”, alertó.

“Es una vergüenza, Perotti entregó a la provincia. Nos pagan con bonos que valen un 40 por ciento de su valor nominal y por una cantidad que no llega al 25 por ciento del monto actualizable, que sería entre 560 mil y 580 mil millones de pesos”, disparó Pullaro, jefe del bloque radical en la Cámara baja.

En la misma línea, Julián Galdeano, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, dijo que el entendimiento es “un mal negocio para la provincia”. “Dejamos de ser acreedores y pasamos a ser bonistas. Si los títulos pierden valor o se defaultean, como ha pasado varias veces en la historia argentina, vamos a ser un bonista más”, se quejó.

https://twitter.com/omarperotti/status/1542294932135841805 Un día histórico para nuestra provincia. Junto al ministro @Martin_M_Guzman, firmé el acuerdo para que Santa Fe reciba más de 151 mil millones de pesos, recursos que les pertenecen a los santafesinos y santafesinas. pic.twitter.com/ji8xdfwltC — Omar Perotti (@omarperotti) June 29, 2022

Miradas

Además, todos subrayaron un elemento que, hasta acá, no estaba sobre la mesa: ahora la provincia cederá a la AFIP el 1,9% de su coparticipación. Con esta cláusula, estiman en la oposición, es probable que lo que cobre Santa Fe en una ventanilla lo termine pagando en otra.

“No tiene explicación, nunca estuvo en discusión. De hecho, el fallo de la Corte plantea que la provincia no tiene que abonar ese dinero”, dijo Galdeano.

Para García, el gobernador no podría firmar esa concesión sin aval de la Legislatura. Por el contrario, para la Casa Gris el acuerdo es una facultad del Ejecutivo y no debe pasar por Diputados y el Senado.

Ese fue el planteo que llevaron a la reunión de ayer a la mañana el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y el fiscal de Estado, Rubén Weder, a la que solo asistieron legisladores justicialistas y la presidenta del bloque Igualdad, Agustina Donnet.

“Me parece excelente que el gobierno nacional haya saldado la deuda con la provincia de Santa Fe. Sería interesante que se mande a la Legislatura, no para impedirle nada al gobierno, sino para discutir el destino de los fondos, que deberían ir a inversión social”, planteó Carlos del Frade, presidente de la bancada Frente Social y Popular-Ciudad Futura.

Lejos de esa mirada, en los bloques mayoritarios de la oposición discuten distintas alternativas, aunque no quieren adelantar sus próximos movimientos. Prefieren esperar a leer la letra chica del acuerdo, pero no descartan nuevas iniciativas en la Legislatura o presentarse ante la Justicia.

En algunos campamentos que todavía apuestan al frente XXL esperan que las conversaciones continúen. “Aspiramos a que continúen estos encuentros en temas estratégicos para la provincia, donde las distintas fuerzas opositoras podamos trabajar las coincidencias”, dijo Galdeano.