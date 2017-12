Carlos Zannini, el ex secretario de Legal y Técnica durante la presidencia de Cristina Kirchner, fue detenido esta madrugada por la Policía Federal en Río Gallegos, a disposición del juez federal Claudio Bonadio. Horas más tarde la policía federal detuvo también al líder piquetero Luis D'Elía en su casa de Laferrere.

Tanto Zannini como D'Elía fueron detenidos en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia.

"Causa Amia" respondió el actual director por el Ejecutivo de la administración de Alicia Kirchner en el Banco Santa Cruz, al ser consultado por el portal Windata que registró en vivo cuando cerca de la 1 de la mañana en el domicilio de la suegra - en Perito Moreno y Mariano Moreno-, Zannini fue subido a un automóvil blanco, luego de declinar colocarse chaleco anti balas y casco que le acercaron los efectivos policiales.

Fuentes confirmaron a Télam que el ex funcionario, que está imputado por traición a la patria en el memorándum por el que presuntamente se encubrió a los responsables iraníes del atentado a la AMIA , junto a la ex presidenta y otros ex funcionarios de su administración, permanecerá detenido en la delegación local de la Policía Federal hasta la hora que sea ordenado su traslado a Buenos Aires.