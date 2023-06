Cristina reiteró que la deuda con el FMI es impagable, y fue muy crítica con la amenaza de judicalizacion de la interna

Sin avanzar sobre la gran incognitica que devela al ahora frente UP, la formula presidencial de consenso kirchnerista, Cristina tuvo su primera aparición pública luego de la presentación del renovado frente con hegemonía kirchnerista. Mayor distancia con Alberto Fernández.

Cristina Kirchner agregó un tramo más en su persistente prédica por dilucidar aquello que entiende el problema central de la Argentina: el endeudamiento externo con el FMI. Y reiteró el pedido a todas las fuerzas políticas para un gran acuerdo patriótico multipartidario que resuelva de un modo definitivo el problema de falta de dólares en la economía y sus consecuencias que padece casi toda la población. Mencionó la nueva marca electoral del frente político, Unión por la Patria (UP), que reemplazará Frente de Todos (FdT), que dejará de existir a partir de las elecciones de agosto, octubre, y posiblemente en el ballotage de noviembre.

La palabra de Cristina era esperada, en especial luego del áspero cierre de presentación del nuevo frente UP, el miércoles, donde hubo duros cruces entre el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, el presidente Alberto Fernández, y Daniel Scioli, el candidato que competirá en las elecciones internas Paso, dentro de UP y contra una fórmula de amplio consenso oficialista, avalada por el kirchnerismo, pero que aún no fue definida.