Carolina Losada le leyó un titular en inglés a Santiago Cafiero: "¿Se lo traduzco?"

Ante está aseveración, Losada le apuntó al canciller: “Me sorprende que diga que escuchan los informes de Bachelet cuando el gobierno siempre hizo caso omiso a los informes que hablaban de violaciones de derechos humanos en Venezuela”. Y le preguntó si el gobierno tiene pensado realizar un acuerdo con Alemania de política energética y si en su próximo viaje al país europeo van a ser recibidos por el primer ministro alemán.

“Volvió recientemente de India y me llamó la atención una declaración que hizo sobre aumentar la oferta exportable como un objetivo central de la política exterior. Hace semanas aumentaron las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja en un 33%. Me resulta una contradicción. Las personas de esta industria sienten que los desincentiva totalmente”, insistió Losada, preparando el terreno para lanzar su ironía.

“Salió en un diario de India, Nueva Delhi la siguiente nota: India urges Argentina to do away with export duty on sunflower oil (India insta a la Argentina a eliminar el arancel a la exportación de aceite de girasol)”, leyó dirigente de Juntos por el Cambio y disparó: “¿Se lo traduzco?”. Si bien su comentario no fue pasado por alto por los presentes, el canciller hizo caso omiso a la burla de la senadora.

“Es lamentable decir que hay que aprovechar la situación de la guerra de Rusia y Ucrania pero es una realidad. Si la Argentina quitara realmente esos impuestos tan injustos podría aprovechar para exportar mucho más este aceite. Hay que hacerlo”, añadió la legisladora santafesina.

El discurso de Santiago Cafiero que se volvió tendencia

El video de un discurso que dio en marzo Santiago Cafiero en donde se lo ve hablando en inglés en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se viralizó rápidamente y llegó a convertirse en tendencia en Twitter.

El canciller participó en la feria internacional ExpoDubai, que con el lema, “Connecting minds, creating the future” (“Conectando mentes, creando el futuro”) pretende generar oportunidades de colaboración entre las naciones para el desarrollo y la innovación.

En un discurso en inglés ante autoridades de la exposición y funcionarios de otras delegaciones, Cafiero felicitó al país por la organización del evento en medio de la pandemia, dijo que se trata de una especie de luz al final del túnel y recordó el paso de Diego Maradona por aquel país como director técnico. Sin embargo, su manejo de la lengua llamó la atención de los usuarios en las redes sociales, y el funcionario fue criticado por su nivel de inglés y por cómo quedó la Argentina ante el resto de los países presentes.