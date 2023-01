Bielsa, en Chile: "No puedo dejar pasar que se le diga 'chorra' a la vicepresidenta de mi país"

“Cinco especies de animales se despertaron brincando porque no van a desaparecer”, comentó Bielsa al respecto —en tono irónico—, durante una reunión con legisladores chilenos el jueves pasado, a la cual había sido invitado para discutir temas bilaterales entre ambos Estados.

Tras estas declaraciones, la Cancillería del país trasandino señaló que “Bielsa fue citado para expresar verbalmente la molestia por sus dichos en la comisión de Relaciones Exteriores (del Senado)”.

El rosarino se reunió con el secretario General de Política Exterior, Alex Wetzig, por instrucción de la titular de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y ratificó que esperaba ser informado de la decisión ambiental tomada por el Consejo de Ministros.

“Ese emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra como puerto. Nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Tiene un impacto en las relaciones bilaterales”, había expresado Bielsa frente a los parlamentarios.

Luego de la reunión, el gobierno chileno dio por superado el incidente, mientras que Bielsa se negó a responder preguntas de la prensa al retirarse del edificio de la Cancillería.

La defensa de Cristina

Según consigna el diario El Mercurio, de Chile, en la reunión Bielsa manifestó su molestia con esas situaciones, pero también se refirió al trato que, le da en la prensa a su país. El Canciller afirmó que "cuando se les falta el respeto a los distintos gobiernos argentinos, que es un fenómeno muy visible en la prensa, más que en los actores políticos, yo no puedo dejarlo pasar. No puedo dejar pasar que se le diga 'chorra' a la vicepresidenta de mi país (CFK)".

El embajador dijo que ciertamente podría dejarlo pasar, "ser una avestruz, pero no me parece digno, ni propio. Me parece que la función del embajador es decir momentito, así no se trata a la vicepresidenta".

En su exposición, Bielsa también aludió al tema Malvinas y dijo que nunca es un tema menor, por lo que "cuando se le dice Falkland a las Malvinas, yo se lo hago saber", por lo que pidió que se ocupe la expresión que indica la ONU, " Malvinas/Falkland".