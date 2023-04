Alberto Fernández dijo que De Niro debería interpretar una película sobre su gestión

Fue entonces que le preguntó qué actor debería protagonizar ese hipotético film. “¿De los que admiro? Robert De Niro”, respondió Fernández, y añadió que si es a nivel nacional el protagonista debería ser Urtizberea, momento en el que el conductor se levantó de su silla e hizo un gesto con los dedos en “V”.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1650559492176609280 "Robert De Niro":

Por una respuesta de Alberto Fernández en #ElMañana pic.twitter.com/6AoVaDfwuW — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 24, 2023

Desde el barrio porteño de Caballito, el presidente también contó al programa “El Mañana”: “Ayer Fabiola me decía: «¿no podés parar un minuto?» Es que me levanté, tuve un desayuno, un almuerzo, y a las 5 vino gente. Así es la vida de un presidente”.

Recordó que su antecesor, Mauricio Macri, le recomendó “cortar cada dos semanas” pero añadió: “Soy 24 por 24 horas. Me lo dijo de buena fe, pero son miradas distintas. Yo estoy todo el día pendiente”.

>> Leer más: Aníbal Fernández dijo que el presidente "hizo una gestión brillante"

Dijo además que tiene el mismo número de celular “desde el año 1994”, aseveró que “ese teléfono lo tiene todo el mundo en la Argentina” y dijo que su anhelo es que “el que me conoció y me necesita me pueda escribir y que el que no me conoce y me necesita, también”.

“Los que veo y pueda darle respuesta, les doy respuesta a todos. ¿Cómo querés tomarte cuatro días de descanso cada dos semanas si querés estar atento a todo?”, dijo, y reveló que tiene en su teléfono “8.336 mensajes" que todavía no tuvo tiempo de leer.

Y ejemplificó con un pedido que recibió y del que prometió ocuparse personalmente. “Ayer me escribió un compañero del Chaco que no me conoce, alguien le dio mi teléfono. Me escribió en términos muy altivos. Yo le dije: «si cambias el tono de la conversación podemos charlar», todo por WhatsApp, y tuvimos una charla espléndida", precisó.