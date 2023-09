Una familia de Villa Gobernador Gálvez denunció que les allanaron la casa por error

Tras el primer impacto que causó la irrupción de la policía, Walter contó que le leyeron la orden de allanamiento. “Buscaban a un joven por amenazas y extorsiones. Me dijeron que esa persona tenía domicilio fijado en mi casa. Pero hace 15 años que vivo acá. No tengo nada que ver. La casa era de mis abuelod que vivían ahí desde1980. Al fallecer, mis tíos me la vendieron y yo estoy acá desde el 2008. Todo eso se lo expliqué al oficial que estaba a cargo del allanamiento, pero se nota que no hicieron tareas de inteligencia ni se preocuparon por observar los movimientos de la casa”.

“En la orden figuraba mi domicilio y la descripción coincidía, pero no tenemos nada que ver. Mi mujer tuvo un pico de 19 de presión. La llevé a la farmacia para que le tomen la presión y de allí nos mandaron al hospital (Gamen) y allí le dijeron que estaba al borde un ACV. Gracias a dios está mejor, pero se tiene que controlar toda la semana”, subrayó.

Walter contó que los policías rompieron la puerta de su casa a mazazos, haciendo volar la cerradura y dieron vuelta toda la vivienda, buscando armas, que obviamente no había. “Voy a buscar asesoramiento para hacer un reclamo en la Justicia. Anoche no pudimos dormir. Fue una pesadilla, y quería que se hiciera público porque me han dicho que es algo habitual que se equivoquen”, agregó.