Una balacera más contra una casa de barrio Ludueña y un nuevo homicidio

Ludueña es un barrio de gente entristecida. Vecinos con miedo. Gente que ya no sonríe. “Acá de la única manera que se puede sobrevivir es cuidándonos entre nosotros. Yo lo cuido a él, que es mi vecino; él me cuida a mi. Y así la vamos llevando. La policía no existe y cuando aparece es para hacer alguna cagada. Los gendarmes no andan por acá, porque montan operativos de seguridad en las calles principales. Por Junín, por Provincias Unidas, por Juan José Paso. Ahí controlan a los laburantes, porque todo el tufillo se mueve por las calles interiores del barrio. Digale al Ministro Fernández que lo hospedo en mi casa una semanita y que después cuente lo que vivió”, sentenció una vecina que vive a pocos metros de la casa de Julio Sosa.