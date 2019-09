Una mamá denunció que un hombre de 63 años abusó sexualmente de su hijo de siete, aprovechando el vinculo que la víctima tenía con el nieto del agresor. El niño relató que fue abusado en al menos cinco ocasiones.

"Mamita, no me matés, te voy a contar la verdad, fue un hombre grande, fueron como cinco veces". Con estas palabras el nenito de siete años le contó a su mamá que el abuelo de su mejor amigo había abusado de él en reiteradas ocasiones.

El lacerante e indignante hecho ocurrió en Nuevo Alberdi, y el nene se lo contó a su mamá la semana pasada. El acusado, identificado como C. S., de 63 años, fue detenido el jueves pasado y el día siguiente fue imputado por la fiscal Graciela Argüelles por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante (cuatro hechos).

El Juez de Primera Instancia, Hernan Postma, aceptó la calificación y dictó la prisión preventiva efectiva sin plazo, mientras sigue adelante la investigación.

"El día que vos te fuiste a hacer unas cosas, que yo estaba de Benja, él me llevó", le contó el nene a su madre, Fabiana, según ella misma relató a El Tres TV y Telefé Rosario.

"Yo me desmayé, y cuando me desperté tenía todo lastimado y él me estaba metiendo los dedos en la cola... y me volví a desmayar", cerró el nene el estremecedor relato.

Dos días después que el nene contara su padecimiento, el hombre fue detenido, mientras que los vecinos de barrio Cristalería le hicieron un escrache. Los peritos forenses constataron el abuso sexual.

"Es de acá, del barrio, lo conocía", señaló Fabiana, la mamá del nene de 7 años abusado, quien el viernes estuvo en la audiencia y tiene miedo de que el agresor "recupere su libertad".

Unos tres mil niños y adolescentes son abusados en la Argentina por año, y de ellos el 47 por ciento tienen entre 6 y 12 años.