Un crimen que tiene repercusión política y trae recuerdos

El diputado Carlos Del Frade. La ex jueza Alejandra Rodenas.

El diputado Carlos Del Frade. La ex jueza Alejandra Rodenas.

El asesinato de "Ema Pimpi" Sandoval tuvo repercusiones en la política provincial. El diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) expresó que el hecho "confirma la continuidad de los negocios de las bandas narcos que nunca fueron desactivadas por más que se haya dicho todo lo contrario".

"Es un crimen con información previa, precisa y contundencia detrás del cual hubo una logística especial. Aquel atentado contra (el ex gobernador Antonio) Bonfatti que investigó con mínima pasión por la verdad la doctora Alejandra Rodenas (ex jueza y actual vicegobernadora electa) sigue vigente de cara no al pasado sino al futuro, a lo que suceda a partir del 10 de diciembre".

Procesado

Al respecto, Rodenas fue consultada por La Capital y prefirió el silencio. "Yo ya hablé durante mi etapa de jueza y con mis fallos", sostuvo. Hay que recordar que en noviembre de 2013 Rodenas procesó a Emanuel Sandoval y al suboficial Pablo Espíndola por el ataque a balazos contra la casa de Bonfatti que se produjo el 11 de octubre de ese año.

En su resolución, la ex magistrada achacó a Sandoval el delito de amenazas agravadas por el anonimato y uso y abuso de arma de fuego y daño y el joven terminó aceptando 3 años de pena en un juicio abreviado.

Para culpar a "Ema Pimpi", Rodenas consideró el informe de inteligencia elaborado por la TOE que señaló que "los autores de los disparos responderían a «Ema Pimpi» como cabeza de la banda". Y varios testimonios que seguían esa misma línea. Entre ellos uno de identidad reservada que afirmó que "los disparos contra la casa del gobernador lo ejecutó la banda de «Los Pimpi de Zona Norte», entre los que están Ema y Lucas Sandoval (que no figura en el expediente) que son hermanos".

El testigo citó un llamado telefónico que le hicieran dos o tres días antes y refirió a su interlocutor que Lucas le había pagado "a la banda para hacer lo que hicieron. Se lo hicieron al gobernador porque lo ven como quien está haciendo todo esto contra ellos", se agregó.

Además, la ex jueza remitió a la Justicia Federal una escucha entre dos presos (el ex policía Germán Almirón y Áron Treves) dado que señalan "una posible contribución económica de algunos cabecillas de organizaciones narcocriminales a la campaña del gobernador en las elecciones", en relación al comicio de 2011 en el que fue electo Bonfatti.

Del Frade sostiene que "el crimen de «Ema Pimpi» de acuerdo a la casa que habitaba demuestra que tenía amigos poderosos. Las bandas mafiosas matan cuando quieren y el problema es hondo y profundamente político. Los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales, siguen actuando y tratando de marcar la cancha. Como varias veces djimos, el 2013 sigue vivo en el presente. Es un crimen que apunta al futuro próximo".

El diputado Carlos Del Frade.