Un camarista shockeado por lo ocurrido en su casa

La casa donde mataron a "Ema Pimpi" la madrugada de ayer es propiedad del juez Oscar Raúl Puccinelli, integrante de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Justicia rosarina. Al enterarse de lo sucedido, el magistrado dijo al programa "Ricciardino 830" de La Ocho estar "consternado y shockeado" y manifestó que el inmueble "estaba alquilado" a un empresario de radio taxis de Rosario.

En comunicación desde Costa Rica, donde asiste a un congreso, el juez remarcó: "Estoy de viaje, disfrutando de un congreso, donde todo va sobre ruedas, y me encuentro con una noticia de este tipo. Ésto es shockeante no sólo porque siguen habiendo asesinatos vinculados a este cuestiones mafiosas, sino porque uno de esos casos sucedió en mi casa".

Alquilada en regla

"Yo alquilé esa casa a través de STI Propiedades, una inmobiliaria de Mendoza y Sarmiento. Este es el tercer inquilino que tengo en esa vivienda. Yo viví muchos años allí pero después me fui al centro y últimamente se la alquilé a Matías Lange, un empresario dedicado a radio taxis", expresó el magistrado.

Puccinelli dijo que las garantías que presentó Lange "estaban muy bien y el contrato decía que la casa era para él y su familia más inmediata. Debió haber comunicado si ingresaban personas que no eran de su familia más cercana. No sé qué vinculación tendrá él con esta gente".

El camarista sostuvo que "lamentablemente esta noticia produce una asociación inevitable, de vinculación con esas personas. No conozco a las víctimas. Sólo conozco a Matías Lange con quien firmé el contrato y con quien estuve en una oportunidad en la casa cuando me pidió que hiciera unos arreglos grandes. Concurrí a la casa y no hubo problemas, cuando estuve allí estaba él y otras personas. Es una casa enorme y es evidente que una persona no la iba a alquilar para vivir sola. Son 600 metros cuadrados", agregó.

Puccinelli también habló de su hermano Claudio que es abogado penalista. En un primer momento trascendió que había tenido alguna participación en la causa judicial por el ataque a la casa del ex gobernador Bonfatti. "Mi hermano es abogado penalista. Tengo una vinculación muy escasa con él desde hace muchos años. Cualquiera que nos conozca lo sabe. No tengo ni idea a quién defiende. No tengo relación con el ámbito penal, más allá de conocer algunos jueces y fiscales sólo por trabajar en Tribunales".