Un asentamiento "picante"

"El problema acá es conocido por todos. Después está el que se hace el boludo, como en todo. El asentamiento que levantaron adelante del viejo Remanso Valerio es muy picante. Ahí se dice que hay un par de cocinas de cocaína y que venden drogas. Sentate un dia cualquiera en San Martín y Los Plátanos (la esquina más representativa del Parque Acceso Sur) y vas a ver el desfile de motos sin patentes corriendo como locos por calle Orsetti hacia el barrio que está atrás del cementerio. Parate en la calle que abrieron debajo del puente que comunica con el Remanso y vas a ver el desfile de autos de alta gama que van a comprar. Como ya el bunker es historia pasada, hacen delivery. Y los deliverys son pibes que por 100 mangos extras llevan merca a donde le digas. Como una pizzería, pero con droga. El que compra no se arriesga a que lo roben y todos felices. Lo que pasa es que los que hacen delivery andan dados vuelta, enfierrados y como no les importa nada, chorean al que les guste. A mi me robaron dos pibes hace un par de semanas. Es una pena porque Baigorria antes era un lugar seguro y tranquilo", contó un vecino de barrio Los Naranjos, ubicado en uno de los laterales del Parque Acceso Sur.