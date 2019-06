Sugieren que ex agente de Prefectura proveía a narcos

En la segunda jornada del juicio por comercio de drogas contra once personas lideradas por Rosa Caminos, acusadas de componer una banda de narcomenudeo en cuatro barrios del sur rosarino, tuvo relevancia el último testigo de la Policía Federal que participó en las investigaciones. Este efectivo señaló que Antonela Agüero, una mujer de 27 años, era la abastecedora de droga de Rosa, hermana del ex jefe de la barra brava de Newell's asesinado en 2010. Y dio a entender que quien le proveía la cocaína era su tío, el agente de Prefectura Naval Mario A.

En marzo de 2016 el juez Bailaque procesó a once personas detenidas en 22 allanamientos en los barrios Tablada, Municipal y Saladillo, y en la villa Del Tanque. La principal detenida era Rosa Caminos, el procedimiento se denominó "Rosa blanca" y motivó la llegada a Rosario de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al entonces jefe de la Federal, Román Di Santo.

Bailaque procesó a Rosa Caminos, de 48 años, y a Antonella Agüero, como "coautoras de organizar bandas dedicadas a comercializar estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas". El juez presentó a Agüero como la líder de una banda que proveía de droga a Caminos, quien las volcaba a sus bocas de expendio. Según los investigadores, la organización comercializaba 30 kilos de drogas por semana con una ganancia de 12 millones de pesos al mes.

El testimonio del policía federal Juan José Crevola, que participó de la pesquisa que desarticuló el grupo llevado a juicio, fue el aporte que el fiscal Federico Reynares Solari necesitaba para refrendar la acusación ante el Tribunal Oral Federal Nº 3. Su aporte pasó por el repaso de sus tareas como investigador y señalar el vínculo que, según escuchas y mensajes captados, mantenía Antonela como proveedora de Rosa, ambas bajo prisión domiciliaria.

La insinuación de Crevola de que el tío de Antonela, ex agente de Prefectura, era abastecedor de este grupo de narcomenudeo, no pasó "de hipótesis de trabajo" de los investigadores policiales y por ello no figuró en la instrucción del caso. En el intercambio de mensajes entre Antonela y Rosa, la primera, cuando le requerían mercadería, decía "le voy a pedir a mi pariente". Según la Policía Federal el pariente era el ex efectivo de esa fuerza de seguridad. Algo que Crévola volvió a sugerir ayer en el juicio.

Ayer pasaron como testigos 15 personas entre civiles y policías en el estrado del Tribunal Federal Oral 3 (TOF 3),que integran los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez.

Entre los procesados están Rubén César, que es el marido de Rosa Camino, y los hijos de la pareja, Jair César y Joana César. También Rodrigo Benítez, marido de Joana, y Hernán Agüero, hermano de Antonela. Los policías que hicieron la investigación señalaron ayer que hubo seguimientos hacia Rubén "Curu" César, esposo de Rosa, que iba desde su casa hasta un bunker de la calle Presidente Quintana entre Chacabuco y Esmeralda. Entre la numeración 29 bis y 134 bis de Presidente Quintana había tres bunkers explotados por esta banda según la acusación. Ante la dificultad para el trabajo en la zona de policías encubiertos, indicó el viernes pasado el jefe de la división antidrogas de la Policía Federal Raúl Hirsch, colocaron en la cuadra una cámara IP que filmó las 24 horas alrededor de un mes.

acusación. Fedrico Reynares Solari, el fiscal que lleva adelante la imputación.