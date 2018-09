Un joven de 18 años fue detenido ayer como sospechoso de haber participado de la balacera perpetrada la noche del lunes contra los Tribunales de San Lorenzo. Fue identificado como Esteban Manuel M. y se prevé que sea imputado hoy por la mañana en los tribunales de esa ciudad, aunque no se sabe por qué delito será acusado.

El joven cayó ayer a la mañana en un allanamiento en Braille al 1800, donde se secuestró material de interés para la causa y una moto similar a la descripta por testigos.

Los tribunales atacados funcionan en un edificio de frente vidriado ubicado en San Carlos al 800 de San Lorenzo. Pasadas las 22 del lunes, refirieron testigos, por el lugar pasaron dos hombres —ambos con cascos— en una moto, bajaron la velocidad y quien iba como acompañante disparó al menos cinco veces para luego escapar.

Producto del atentado, cinco proyectiles atravesaron el blíndex y algunos llegaron a perforar la puerta de una oficina interior donde funciona una delegación del Colegio de Abogados de Rosario.

Si bien el hecho no puede dejar de inscribirse en la saga de amedrentamientos contra edificios y funcionarios del Poder Judicial de Rosario, que al menos en los dos primeros casos la Justicia atribuyó como ideólogo al líder de Los Monos Ariel "Guille" Cantero, en principio los investigadores no creen que el ataque en San Lorenzo provenga de la misma fuente. Y aunque no se descarta ninguna hipótesis, las más firmes tienen que ver con cuestiones conflictivas del cordón industrial.

En ese marco, temprano a la mañana de ayer la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos en la zona de Braille al 1800. Además de la detención de Esteban M. los uniformados incautaron nueve teléfonos celulares y una tablet, así como una moto Yamaha YBR roja similar a la descripta por testigos y dos cascos.

Fuentes de la Fiscalía Regional indicaron que el joven sería imputado hoy, aunque aclararon que el delito a imputar al sospechoso se mantendría en reserva hasta la audiencia prevista, en principio, para la mañana de hoy.