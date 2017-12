Los cinco policías de Asuntos Internos que habían sido deteninos en el marco de la investigación de la muerte de Franco Casco, quien fue detenido por personal de la Seccional 7ª y hallado días más tarde muerto en el río Paraná, quedarán en libertad, aunque seguirán procesados, luego de que la Cámara Federal de Apelacones resolviera su excarcelación.

Se trata de los uniformados que revisten tareas en la División Asuntos Internos de la Unidad Regional II de Policía y que, según la acusación del fiscal federal Claudio Palacín, actuaron de manera irregular para encubrir a los policías acusados de la desaparición forzada y el homicidio del Casco, en el marco de la causa que sigue el juez Carlos Vera Barros.

El tribunal consideró como lógica la posición de las defensas que argumentaron para pedir la excarcelación que no existe peligro de entorpecimiento de la investigación ni de fuga, por lo tanto los procesados pueden seguir el juicio en libertad. No obstante, no se expidió sobre la cuestión de fondo -la acusación de encubrimiento- que se evaluará en febrero.

Los cinco policías están detenidos desde el pasado 5 de febrero en la cárcel de Piñero. Uno de ellos protagonizó un hecho impactante en la audiencia en la Corte al bajarse los pantalones para mostrar que tenía que usar un pañal porque el estrés de la situación le había causado incontinencia. Se les fijó una caución juratoria, pero no fianza.