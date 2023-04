Pupito Avalle, la cabeza de una usina de homicidios, extorsiones y balaceras

Para los investigadores Pupito es un engranaje más de la facción de Los Monos que lideran Leandro “Pollo” Vinardi y Damián “Toro” Escobar y que, en una de sus tantas actividades, manejan el paraavalanchas de la barra brava de Newell’s Old Boys. Fue a partir del secuestro de un celular en un allanamiento realizado el 12 de diciembre pasado en el penal federal de Ezeiza, en una causa que investiga a Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, que expuso el entramado de los delitos que Avalle instigó desde la cárcel a fines del año pasado.

Entre esos delitos se destacan los crímenes de Miguel Angel Roulin, el 3 de diciembre en el barrio Puente Gallegos, y el de Ricardo Américo Carrizo, el 8 de diciembre en Cepeda en Tablada, así como el ataque a tiros contra el frente de Televisión Litoral (TVL) el 12 de diciembre.

Homicidios

El sábado 3 de diciembre de 2022, alrededor de las 20, Miguel Angel “Harry” Roulin estaba en la puerta de su casa de Los Angeles al 3600 cuando desde un auto le dispararon 23 veces sin mediar palabra. Tenía 46 años, cuatro hijos y trabajaba como operario en la fábrica metalúrgica Techar. El fiscal Saldutti acusó a Avalle de haber ordenado desde la cárcel de Ezeiza el crimen por el cual le pagó 80 mil pesos a Maxi B. para que los repartiera entre Elvio O. y otro cómplice hasta el momento sin identificar. El motivo al parecer se basó en una bronca que tenía uno de los hijos de la víctima y que el hombre no pudo frenar.

image (1).jpg El sábado 3 de diciembre de 2022, alrededor de las 20, Miguel Angel “Harry” Roulin fue ejecutado a balazos desde un auto.

Días después, la noche del jueves 8 de diciembre y a partir de órdenes de Avalle, Maxi B. fue en un auto junto a otras tres personas a atacar un supuesto punto de venta de drogas. La mala fortuna de Ricardo Américo Carrizo y la mala puntería de los tiradores sellaron la suerte de la víctima, un vecino de 60 años que estaba tomando mates con su esposa en el patio delantero de su casa de pasaje Piceda al 3600, en Villa Manuelita. Carrizo participaba del comedor comunitario que el Movimiento Evita sostiene en Cepeda al 3600.

Los atacantes empuñaron pistolas calibre 40 y que Maxi B. se comunicó con Avalle para notificar que el trabajo estaba hecho. Según la acusación el ataque contó con la colaboración de Milagros A., quien realizó tareas de logística e inteligencia previa para cometer el hecho. También fue quien proveyó una de las armas.

Extorsiones

En la misma audiencia Avalle fue acusado de haber enviado al todavía prófugo Jonatan G. junto a otro hombre aún no identificado a amenazar al dueño de un negocio de Villa Gobernador Gálvez el domingo 7 de marzo de 2021. Al comerciante le balearon el local, al menos diez impactos de calibre 9 milímetros, y le dejaron un trozo de cartón donde le manifestaban que tenía que pagar una suma de dinero y que debía comunicarse a un número de teléfono.

image (2).jpg Ricardo Américo Carrizo, asesinado a balazos en el patio de su casa de pasaje Piceda al 3600, en la Villa Manuelita, el 8 de diciembre.

El jueves 16 de marzo pasado Pupito le envió un mensaje de Whatsapp a un vendedor de autos de Oroño y Uriburu diciéndole: “Vos te portaste mal con un conocido mío. Así que bueno, ahora vas a tener que poner. Tengo tus dos agencias en la mira aparte de tu casa. Así que imaginate”. Y le pidió una cifra de dinero no especificada.

También se acusó a Avalle de haber intimidado al dueño de bar de Villa Gobernador Gálvez para que le entregara dinero “en concepto de protección”. Entre el 26 de febrero y el 28 de febrero de 2022 Pupito se comunicó al teléfono fijo del bar pidiendo hablar con el dueño. Como este no le respondía envió dos tiratiros en moto que dispararon al aire frente al negocio. Posteriormente hizo dos llamados más. En uno le dijo al dueño: “Te avisé que te iba a tirar tiros, viste que te tiré tiros. Bueno vas a arreglar con nosotros ahora. Y si tenés abierto también ahora te vamos a matar a uno o dos de los chicos”.

Dos hombres en moto pasaron por el frente de un bar de Villa Gobernador Gálvez el martes 7 de marzo último y dispararon al menos nueve veces con calibre 9 milímetros contra el negocio, impactando siete de ellas en la mampostería del frente y dos en la persiana metálica.

Al otro día Pupito en persona le envió desde Ezeiza un mensaje al dueño del bar. “¿Vos sos el dueño, Hernán? Mira amigo, vamos a hacerla corta. No demos vueltas. Nosotros cerramos todos los bares y confiterías de Gálvez. La cuota son 200 mil por mes. Si te sirve bien. Si no, tenés que cerrar amigo. Así que como vos quieras... Yo te voy de frente y te digo las cosas como son y no quiero que pase lo de (da el nombre de un bar atacado) que metió la policía y le tuve que dar un retraso con comando y todo. Así que avisame si seguimos o cerramos”.

Ataque a TVL

Los fiscales también acusaron a Avalle haber contactado a Villazón para perpetrar el ataque a balazos contra Televisión Litoral ocurrido a las 0.34 del lunes 12 de diciembre en la sede de Presidente Perón al 8101. Los fiscales remarcaron que la finalidad del ataque fue generar temor y conmoción pública.

“¿Querés ir a explotar ahora en Canal 3? Explotá ahora. Ahí, como yo te dije, pero le damos bien piola. Le dejamos un cartel bien piola. Escuchá, ponele así (al cartel): Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes, dejen de trabajar con los fiscales y la AIC porque vamos a matar un policía todos los días. Con la mafia no se jode”, le dijo Avalle al Salteño.

La tarde del miércoles 14 de diciembre Villazón y otras dos personas evadieron un control policial en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del peaje de Carcarañá, mientras circulaban en el Volkswagen Up azul captado por una cámara en la escena de la balacera contra la empresa. Intentaron escapar y la Policía Vial y del Comando Radioeléctrico de Rosario los persiguió unos 40 kilómetros hasta que fueron arrestados en Pellegrini y Provincias Unidas.

A los tres se los acusó por encubrimiento, pero ahora los fiscales reunieron indicios para atribuirle la participación en la balacera a partir de los chats entre Pupito y el Salteño. También se acusó a “Maxi” B. de haber retirado el Up azul con anterioridad al 6 de diciembre de 2022, dos días antes del asesinato de Carrizo en Villa Manuelita.