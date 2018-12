Piden llevar a juicio oral a un productor artístico de Santa Fe por lavado de activos

El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa que se le sigue al ex empresario de la movida tropical Raúl Narciso "Beto" Basimiani y a su pareja, Angélica Soledad González, quienes fueron procesados por lavado de activos.

La investigación tuvo su inicio en 2017 y apuntó al patrimonio de la pareja que, según el fiscal, fue adquirido por medio de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, las cuales ya cuentan con una sentencia condenatoria del Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Basimiani se encuentra preso en la cárcel de Coronda desde 2013 luego de quedar detenido en una causa conexa a la que investigó y condenó al ex jefe de policía de la provincia, Hugo Tognoli, por no investigar al narcotraficante de Colastiné, Daniel "Tuerto" Mendoza, recientemente recapturado tras salir con permiso del mismo penal y no regresar.

Plata de la droga

En la causa que Rodríguez pide elevar a juicio, los investigadores le atribuyen a Basimiani y González haber puesto en circulación en el mercado, entre junio del 2011 y septiembre del 2013, "dinero proveniente del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes con la posible consecuencia de que el origen de los bienes que habrían devenido de ese accionar, adquieran la apariencia de lícito, mediante operaciones de compraventa de automotores e inmuebles, que superan holgadamente la suma de trescientos mil pesos".

Esas maniobras se materializaron en la compra de dos propiedades: una en Castelli al 1700 que se encontraba a nombre de una tercera persona, como así también la posterior venta de otra propiedad de Aristóbulo del Valle al 5100 donde funcionaba un quiosco de venta de estupefacientes. También le achacan la adquisición de cuatro vehículos de alta gama.

Las pruebas que impulsa la Fiscalía para determinar que el empresario lavó dinero, se basan principalmente en la condena del 4 de diciembre del 2015 cuando un fallo de los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría condenó a Basimiani a 6 años de prisión por comercio de estupefacientes entre 2012 y 2013 en dos quioscos de Santa Fe y dos domicilios ubicados en Mitre al 7900 y Belgrano al 4600.

Otra de las pruebas expuestas fue la reciente condena del 25 de abril del 2018 por dirigir el negocio narco desde la cárcel en el marco de una investigación llevada a cabo por la Policía Federal de Rosario en la llamada "Operación Gringo".

La investigación tuvo además en cuenta los ingresos declarados por la pareja y que figuran en el sistema de la Administración de Ingresos Públicos (Afip) donde quedó explicito que en el caso de González, la misma se inscribió como monotributista siempre en la categoría más baja, la de $12.000, para ese entonces. En el caso de Basimiani, un informe de la Afip develó que el empresario tenía como actividad principal declarada la "venta al por menor de bebidas en comercios especializados, servicios de publicidad y empresariales".

Los bienes

El patrimonio de la pareja, según la pesquisa, son cuatro autos: un Mitsubishi Coupe Eclipse GS-T valuado en la transferencia en 76 mil pesos; un BMW 320 valuado en 138 mil pesos; un BMW todo terreno cotizado en idéntica suma; y un Volkswagen Fox valuado en 84.300 pesos al momento de la pesquisa.

En cuanto a las propiedades, la Fiscalía acusó a González de haber tenido un 50 por ciento de la propiedad de Aristóbulo del Valle al 5100 que la propia González vendió a 150 mil pesos el 23 de septiembre del 2014. Y en relación a la vivienda de Castelli al 1700, los pesquisas atribuyen que esa propiedad es de Basimiani en torno a la declaración de dos testigos.