Piden la inmediata detención de Teto Medina

Marcelo Teto Medina quedó involucrado en un episodio policial luego de ser denunciado por Mónica Fernández, su expareja, por violencia de género, amenaza con arma de fuego y abuso sexual.

En las últimas horas, la causa tuvo una importante novedad: el abogado de la víctima presentó un pedido formal ante la Justicia para que el Teto Medina _exVideomach_ sea llamado a declaración indagatoria solicitando su detención inmediata.

El popular conductor fue acusado de amenazar con un arma de fuego a Mónica, su pareja durante 5 años. Según el testimonio que la mujer dejó asentado en 2019, el periodista la habría forzado a que lo lleve en su auto a comprar cocaína. Tiempo después, amplió su denuncia incluyendo la figura de abuso sexual.

Tras el escándalo, el Teto tuvo que ser internado de urgencia por un cuadro de depresión. ": “Estoy mejor y me estoy cuidando. Mi hijo Juan Cruz me acompañó mucho. Me contuve con mi familia, mis hijos y la gente que me quiere. Le estoy haciendo caso a los médicos”, dijo en octubre pasado cuando retomó su actividad laboral en Canal 9 y tratando de dejar atrás todo lo sucedido. Aunque sólo lo hizo por un tiempo y ahora vuelve a estar en problemas, pero judiciales.

Este año, si bien la cuarentena por coronavirus y la feria judicial alteraron los tiempos de la causa, una resolución de las últimas semanas permitió que el abogado presentará un escrito para avanzar en la misma.

"En atención a que la cámara criminal habilitó a los juzgados penales a trabajar, y como la causa estaba casi finalizada, es que solicité el llamado a declaración indagatoria de Medina y su inmediata detención", explicó Alejandro Cipolla al mencionado diario.

"Las pruebas y las pericias ya están todas hechas y fueron concordantes con que mi clienta decía la verdad, sufrió un abuso sexual por parte del imputado", agregó el letrado.