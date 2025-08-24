Cuántas medallas ganaron los rosarinos en los Juegos Panamericanos junior

Los deportistas de la ciudad subieron al podio en distintas disciplinas de los Juegos de Asunción, que culminaron este fin de semana

Francisco Giorgis conquistó el oro en salto y la plata en overall, en esquí acuático.

El karateca Juan Ignacio Gallardo fue el último rosarino que ganó el oro en los Juegos Panamericanos junior.

Los Juegos Panamericanos junior de Asunción llegaron el sábado a su fin y varios deportistas rosarinos subieron al podio en diferentes disciplinas. Y no solo eso. Los ganadores de la medalla dorada obtuvieron la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El total de medallas conseguidas por los rosarinos en Paraguay fue de 8 medallas: 5 de oro y 3 de plata.

La última medalla dorada de un representante de la ciudad fue del karateca Juan Ignacio Gallardo , en kumite (combate), en la categoría de -60 kilogramos. La victoria le otorgó la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Otros ganadores del oro fueron Francisco Giorgi (salto), en el esquí acuático; Delfina Persoglia, con el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped; los hermanos Juan Cruz y Lucas Boretti (fue como reserva), con el representativo nacional masculino de hockey sobre césped; y Luca Micatrotta (K4 500m) en canotaje velocidad.

Giorgi y los integrantes del seleccionado argentino de hockey consiguieron las respectivas plazas para competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En tanto, se consiguieron tres medallas de plata: Francisco Giorgis, en overall de esquí acuático; Brenda Ruiz Díaz (categoría hasta -67 kilogramos), en taekwondo; y Alma Pueyo, en tiro con arco recurvo.

Además, un deportista de la región, el tenista sanlorencino Dante Pagani, subió dos veces al podio. Ganó el oro en el doble masculino y la plata en el single.

La delegación argentina culminó en el 5º puesto en el medallero general, con 19 medallas de oro, 22 de plata y 32 de bronce.

El medallero final, con la cantidad de preseas de oro, plata y bronce:

1º) Brasil: 70-50-55 (175).

2º) Estados Unidos: 54-42-46 (142).

3º) Colombia: 42-27-40 (115).

4º) México: 29-45-55 (129).

5º) Argentina: 27-38-30 (95).