Cuántas medallas ganaron los rosarinos en los Juegos Panamericanos junior

Los Juegos Panamericanos junior de Asunción llegaron el sábado a su fin y varios deportistas rosarinos subieron al podio en diferentes disciplinas. Y no solo eso. Los ganadores de la medalla dorada obtuvieron la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
El total de medallas conseguidas por los rosarinos en Paraguay fue de 8 medallas: 5 de oro y 3 de plata.
La última medalla dorada de un representante de la ciudad fue del karateca Juan Ignacio Gallardo, en kumite (combate), en la categoría de -60 kilogramos. La victoria le otorgó la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Las otras medallas doradas de los rosarinos
Otros ganadores del oro fueron Francisco Giorgi (salto), en el esquí acuático; Delfina Persoglia, con el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped; los hermanos Juan Cruz y Lucas Boretti (fue como reserva), con el representativo nacional masculino de hockey sobre césped; y Luca Micatrotta (K4 500m) en canotaje velocidad.
image - 2025-08-24T155031.871
Francisco Giorgis conquistó el oro en salto y la plata en overall, en esquí acuático.
Giorgi y los integrantes del seleccionado argentino de hockey consiguieron las respectivas plazas para competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
En tanto, se consiguieron tres medallas de plata: Francisco Giorgis, en overall de esquí acuático; Brenda Ruiz Díaz (categoría hasta -67 kilogramos), en taekwondo; y Alma Pueyo, en tiro con arco recurvo.
>> Leer más: Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones
Además, un deportista de la región, el tenista sanlorencino Dante Pagani, subió dos veces al podio. Ganó el oro en el doble masculino y la plata en el single.
La delegación argentina culminó en el 5º puesto en el medallero general, con 19 medallas de oro, 22 de plata y 32 de bronce.
El medallero final, con la cantidad de preseas de oro, plata y bronce:
1º) Brasil: 70-50-55 (175).
2º) Estados Unidos: 54-42-46 (142).
3º) Colombia: 42-27-40 (115).
4º) México: 29-45-55 (129).
5º) Argentina: 27-38-30 (95).