Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

El piloto de la F1 hizo una maniobra "antirreglamentaria" en un campo de golf, en medio de los gritos de su esposa

24 de agosto 2025 · 19:22hs
Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

A Max Verstappen lo llaman el Holandés Volador, y no solamente por sus cuatro títulos en la Fórmula 1. De vacaciones en Portugal, un video lo muestra manejando un carrito de golf de la manera en que hace todo: pisando al máximo.

El piloto neerlandés protagonizó un audaz sorpasso sobre el césped que quedó registrado en video. La "antirreglamentaria" maniobra en un cochecito eléctrico parece algo menor comparado con la velocidad de un monoplaza de Red Bull, pero los gritos de su esposa dejan en claro que la situación sorprendió y aterrorizó a sus acompañantes.

Verstappen se encuentra de vacaciones en Portugal, donde decidió pasar un día de descanso con sus amigos en un campo de golf. Pero su instinto fue más fuerte que él y decidió sobrepasar a otro carro eléctrico saliendo del camino, sobre el césped, en una maniobra que rápidamente se viralizó en las redes.

Su sobrina, que iba como acompañante, se aferró a las barras de seguridad, mientras Kelly Piquet (esposa del piloto e hija de otra leyenda de la F1, el brasileño Nelson Piquet) expresó su miedo a los gritos.

