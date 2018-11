Pasaron a disponibilidad a un comisario por su relación con el sospechoso de un crimen 

El Ministerio de Seguridad de la provincia ordenó el pase a disponibilidad de un subcomisario del área antinarcóticos cuyo departamento ubicado en el complejo Condominios del Alto fue allanado ayer en el marco de la investigación del crimen del prestamista Lucio Maldonado, quien fue hallado muerto a balazos dos semanas atrás en la zona sur de Rosario.

Se trata de del subjefe de la brigada antidrogas de la Policía de Investigaciones (PDI), comisario Javier M.. Fue separado del cargo después de que una comisión integrada por efectivos de fuerzas federales y de la Tropa de Operaciones Especiales de Santa Fe requisaran su domicilio, en el barrio privado Condominios del Alto, ubicado frente al parque Scalabrini Ortiz y a escasos metros del Shopping Alto Rosario.

No existe una acusación sobre el funcionario policial, sin embargo, su presencia en el departamento lo puso bajo la mira, no solo por el homicidio de Maldonado sin por su relación con Esteban Alvarado, sospechoso del crimen, con un largo historial criminal. Javier M. sigue en libertad, aunque el Ministerio dispuso su relevo transitorio de sus funciones para no entorpecer la investigación judicial.





La novedad de que un funcionario policial apareciera en un expediente por un crimen mafioso, causó revuelo tanto en la Justicia como en el gobierno. Es que ayer, efectivos de Prefectura, Gendarmería Nacional, Policía Federal y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) cumplieron una serie de allanamientos pedidos por la Fiscalía en propiedades ubicadas en barrios privados de Rosario y Funes.

Esos inmuebles, según la investigación por el crimen de Maldonado, están vinculados a Esteban Lindor Alvarado, un hombre que fue condenado como jefe de una banda de ladrones de vehículos de alta gama y que tiene a familiares implicados en causa por narcotráfico.

En los allanamientos de ayer, los efectivos iban en busca de Alvarado. No lo hallaron, pero en un departamento que figuraba a su nombre apareció viviendo el jefe de Inteligencia de la sección antinarcóticos de la Policía de Investigaciones.

Este jefe policial no está implicado en el crimen de Maldonado, pero le habría comprado el costoso departamento a Alvarado, sospechoso de ser el instigador del crimen.

Maldonado apareció asesinado el 13 de noviembre en una colectora de Circunvalación, a pocos metros de la autopista a Buenos Aires. Tenía 37 años y su cuerpo presentaba tres impactos de bala. Entre sus ropas tenía un cartel que decía "Con la mafia no se jode".