Once años después de un paro policial, hubo un juicio federal que terminó sin condenados

Fue en 2013. Fueron absueltos tres policías y un referente de la gremial no reconocida Apropol. Alberto Martínez fue condenado a tres años condicional por amenazas

Alberto Martínez, ex policía, periodista y referente de Apropol, la gremial policial no reconocida. Fue condenado a tres años condicional por amenazas.

Once años después, un tribunal federal de Santa Fe absolvió por unanimidad a tres policías y a un ex uniformado de la santafesina que llegaron a juicio oral y público acusados por el fiscal General federal Martín Suárez Faisal de levantarse contra el gobierno provincial durante al menos cuatro días en diciembre de 2013. Los sargentos Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani, quienes habían llegado al debate acusados por el delito de sedición, fueron absueltos por el tribunal compuesto por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Dilario.

Mientras que el ex policía, periodista y referente de Apropol (gremial policial no reconocida) Alberto Martínez fue sentenciado a una pena de tres años de prisión condicional, pero por el delito de amenazas e instigación a cometer delitos . Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 25 de junio.

Once años después del paro policial de diciembre de 2013, no hubo condenados

Durante el debate, que comenzó el miércoles y terminó este jueves en la sede del Tribunal Oral Federal 1 de Santa Fe, se escucharon los testimonios de los ex ministros Raúl Lamberto (Seguridad) y Rubén Galassi (Gobierno y Reforma del Estado y actual diputado provincial); del entonces jefe de la Unidad Regional I, Rafael Grau, y del ex arzobispo de Santa Fe José María Arancedo, quien presidió la mesa de diálogo en el conflicto. La defensa de los policías absueltos estuvo a cargo del abogado particular Luis Guillermo Blanco y el defensor público oficial, Fernando Sánchez, por Martínez.