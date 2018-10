Nuevos operativos en busca de evidencias por ataques al Poder Judicial

En el marco de la causa donde se investigan los atentados a sedes judiciales y domicilios de funcionarios que tuvieron distintos roles en la pesquisa contra la banda de Los Monos, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanó al menos cuatro domicilios en la zona sudoeste de Rosario, en uno de los cuales se secuestraron elementos que pueden ser de interés para avanzar en la pesquisa, y en otro se demoró a tres personas, pero sólo uno quedó detenido y en prisión preventiva a disposición de la Justicia Federal por tenencia de droga.

Según fuentes policiales y judiciales, los allanamientos fueron ordenados por el fiscal Matías Edery, de la flamante Unidad de Gravedad Institucional conformada para echar luz sobre los numerosos atentados ocurridos desde el 29 de mayo de este año, cuando balearon viviendas de Italia al 2100 y Montevideo al 1000 donde vivió el juez Ismael Manfrín, quien presidió el Tribunal que condenó a gran parte de los integrantes de la banda de Los Monos.

La saga siguió con ataques a inmuebles vinculados a policías de la Brigada de Judiciales que pesquisó al clan de La Granada, de la jueza Marisol Usandizaga, también del Tribunal del juicio al grupo criminal, y un atentado con siete disparos contra la fachada del Centro de Justicia Penal (CJP), hecho ocurrido el 3 de agosto.

Once días después se registró un nuevo atentado contra la sede de la propia Fiscalía, en Montevideo 1968, que recibió en puertas y ventanas cinco disparos de arma de fuego efectuados desde un auto. La policía inició una persecución y el vehículo fue alcanzado en bulevar Seguí y Avellaneda. Después se registraron nueve detenciones.

Los ataques estremecieron a la sociedad y sacudieron al poder político y judicial de la provincia. En ese contexto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) creó la Unidad de Gravedad Institucional que realizó seguimientos y allanamientos para dar con los autores materiales e intelectuales. Y el 12 de octubre se vieron los primeros resultados cuando Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de Los Monos, fue imputado como instigador de 6 de las 18 balaceras.

Los procedimientos

Los procedimientos desplegados ayer por la TOE se focalizaron en viviendas de Presidente Quintana al 3200 y 3400, en el Fonavi de Winter al 3800, en Doctor Riva al 3200 y Crespo al 3800.

El último domicilio fue allanado varias veces, incluso por la Justicia Federal con resultado positivo en el secuestro de drogas. Esta vez los uniformados secuestraron tres panes de marihuana prensada, balanzas de precisión y se demoró a dos mujeres y un hombre mayores de edad. Mientras que las dos primeras quedaron en libertad, el varón seguirá en prisión preventiva a disposición del Juzgado Federal en turno.

"Se buscaban elementos para vincularlos con la investigación de las balaceras, pero no puntualmente a personas. En alguno de los domicilios se encontraron celulares y documentación que será analizada", aportaron fuentes cercanas a la pesquisa.

Además de "Guille" Cantero como ideólogo de los atentados al Poder Judicial, fueron señalados como estrategas que ejecutaban sus órdenes y se vinculaban con los sicarios Daniel Alejandro "Teletubi" Delgado, condenado a 21 años de prisión y preso en la cárcel de Piñero como partícipe del triple crimen de la Villa Moreno, hecho en el cual el 1º de enero de 2012 mataron a tres militantes sociales; y Matías César, primo de Milton, quien perdió un hermano, un amigo y su madre en un ataque por el cual fueron sindicados Los Monos en venganza por el crimen de Claudio "Pájaro" Cantero.

Finalmente, Lucía U. fue detenida y acusada por ejecutar los disparos contra la sede del MPA de Montevideo al 1900 y sindicada como la encargada de la logística. También fueron imputados en la causa Aldana M., Brian "Cebolla" F., Damián "Colombiano" C., este último también acusado de participar en el crimen de Jonatan "Bam Bam" Funes. Otros que fueron detenidos y vinculados en su momentos al ataque a la sede de Fiscalía fueron Claudio C., Leonel F. y José C.