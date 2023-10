"No puede ser que vas a la cancha y a los 15 minutos ya no estás más", dijo el novio de Ivana El novio de Ivana Garcilazo le pidió a los dos prófugos que se entreguen y no demoren más la causa. "Les pido que se entreguen, no hay mucho más por hacer", dijo 18 de octubre 2023 · 16:08hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital Daniel (derecha) era el novio de Ivana Garcilazo. Venía en moto desde el Gigante con ella cuando ocurrió el ataque a piedrazos.

"No puede ser que un día vas a la cancha y a los 15 minutos ya no estás más", lamentó Daniel, quien era pareja de Ivana Garcilazo, la joven que volvía de ver el clásico rosarino y murió tras sufrir un piedrazo en la cabeza en las inmediaciones de Ovidio Lagos y Montevideo. Por el caso hay un detenido, el profesor de educación física Ariel Cabrera, quien quedó detenido en prisión preventiva por el plazo de ley tras una audiencia imputativa, mientras la Justicia busca el paradero de otros dos prófugos, entre ellos el docente de química Damián Reinfestuel. La expectativa de pena va de los 10 a los 34 años de cárcel con cumplimiento efectivo por tratarse a priori de un homicidio agravado en contexto de espectáculo público.

"No creo en la venganza, quiero que los agarren y la Justicia cumpla con su trabajo y si es por mí que no salgan más. Que sea un ejemplo y no vuelva a pasar con otra chica, chico, niño o niña. No puede ser que un día vayas a la cancha y a los 15 minutos ya no estás más (en alusión a la pérdida de la vida de su novia). Digo físicamente porque yo sé que Ivana está con nosotros y me está guiando", reflexionó Daniel, aún lastimado por la muerte de su pareja Ivana Garcilazo, a quien le quitaron la vida de forma cobarde mientras volvía junto a el en moto del Gigante de Arroyito.

compañeros de Ivana.jpg Mientras Cabrera comenzaba en las primeras horas de este miércoles por la tarde a escuchar la imputación del Fiscal de Homicidios Dolosos Gastón Ávila, el muchacho se preguntó: "Me gustaría preguntarle por qué lo hizo, sé que no me lo va a decir o no lo sabe. A mí no me entra en la cabeza qué cosa se le ocurre a una persona para tirarle un piedrazo en la cabeza a otra".

A su vez, le pidió a los otros dos prófugos, Reifenstuel y un tercero cuya identidad aún está bajo reserva, que "se etreguen, no hay mucho más para hacer, así que sería bueno que no sigan complicando las cosas". Y agregó: "A mi mujer me la sacaron porque el destino al parecer así lo quiso al igual que ellos, así terminamos este ciclo y listo". Mientras el muchacho realizaba declaraciones en El Tres TV, una caravana de motos de Pedidos Ya, aplicación donde prestaba servicios Ivana Garcilazo, llegaba a la plaza del Centro de Justicia Penal a pleno bocinazo para acompañar a la familia de la joven y pedir justicia. "Gracias a Dios, tanto mis amigos como compañeros, están ayudando mucho en la causa y a ella, que la siento a mi lado, esté donde esté. Se lo quiero agradecer a mi familia y amigos por apoyarme en este momento que me toca pasar. Siento un alivio grande porque es justo lo que haría ella", valoró.