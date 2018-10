Misterioso atraco en una casa de barrio Belgrano

Una pareja fue víctima de un asalto durante la madrugada del miércoles en la planta alta de una vivienda de Chubut al 6900, en la zona oeste de la ciudad. Según la denuncia realizada en la seccional 14ª, quienes entraron lograron llevarse una consola de video juego, un televisor smart, celulares y otras pertenencias. La pareja no sufrió golpes y aparentemente no tomaron contacto con los ladrones ya que estaban durmiendo. Llamó la atención de vecinos del barrio que los maleantes "no forzaron la cerradura ni rompieron nada y que los chicos no se dieran cuenta del robo".

La pareja dormía en una habitación trasera de la casa, que da al patio de la vivienda de planta baja. Al parecer tanto Matías, de 24 años, como su pareja, no escucharon absolutamente nada. La casa no es grande y si se hubieran producido ruidos se "habría escuchado en la casa de arriba y de abajo", dijo justamente el vecino que vive en la planta baja.

Nadie escuchó nada

"Entraron por la puerta sin romperla y eso nos llama la atención. El vecino de la planta baja tampoco escuchó nada. El chico es de acá, del barrio, y se mudó a esa casa con una pareja anterior. Se distanció de esa chica y ahora parece que estaba con otra pareja", sostuvo otro vecino.

Una primera versión indicaba que las víctimas habrían llegado a la casa y encontró una ventana que da sobre Chubut violentada, pero los vecinos dieron por tierra con esa hipótesis. "Hoy cambiaron la llave de la puerta y tengo entendido que entraron por la misma puerta de calle mientras ellos dormían", arriesgó otro vecino.

En tanto, desde las viviendas próximas a la casa de la pareja otro residente del barrio comentó que "hace un tiempo la casa era una fiesta permanente, tal vez alguien se quedó con una llave o por ahí se dio cuenta de cómo entrar sin ser visto y sin que nadie se diera cuenta", pero no soltó ninguna hipótesis del robo.

Los dos integrantes de la pareja trabajan por lo que los vecinos sostuvieron ayer a la tarde que "no están en la casa porque la chica, que tiene auto, lo pasa a buscar al muchacho por el trabajo. No sabemos si volverán, calculamos que si" dijo otra vecina.

