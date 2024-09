Liberaron al hincha de Newell's que amenazó a un periodista pero fue imputado y sancionado

Lautaro C. no podrá ingresar al club y menos ir a la cancha, tampoco salir de Santa Fe, usar Instagram ni acercarse a Hernán Cabrera. Deberá caucionar $300 mil

Quien amenazó al periodista Cabrera entre otras medidas judiciales; no podrá ingresar al club por seis meses

El juez Hernán Postma formalizó este martes la imputación del delito de amenazas coactivas sobre el periodista Hernán Cabrera al hincha de Newell's Lautaro C. y a la vez dispuso su libertad bajo el cumplimiento de reglas de conducta durante seis meses.

El juez dictaminó que Lautaro C. debe constituir un domicilio y presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial. Debe pedir disculpas en forma pública a la víctima y no podrá acercarse al periodista.

Tampoco podrá concurrir a todo tipo de eventos deportivos del Club Atlético Newell's Old Boys ni ingresar al club. No podrá tener ni portar armas de fuego ni salir de la provincia de Santa Fe ni usar la red social Instagram.

También deberá pagar una caución real de $300.000 y entregar el carnet de socio de club Newell's Old Boys con prohibición de renovarlo. Toda las reglas de conducta son por el plazo de 6 meses.

Fiscal

La Fiscalía le atribuyó a Lautaro C. haber realizado las amenazas de muerte el 23 de agosto de 2024. Según el fiscal Franco Carbone, el agresor envió al usuario del perfil @newellsalminuto_, mensajes intimidatorios con el fin de obligar a la víctima a que cese el ejercicio de su profesión periodística respecto al Club Atlético Newell's Old Boys, dejando de informar respecto a la actualidad de la entidad deportiva. Los mensajes intimidantes fueron enviados desde el perfil de L. C. y leídos por Cabrera el 27 de agosto de 2024.

Las coacciones imputadas se dan en un contexto de violencia altamente lesiva por una disputa de poder entre dos facciones de la barra brava de Newells Old Boys, materializada en una serie de hechos de extorsiones, tentativas de homicidios y abusos de armas, de los cuales fueron víctimas no solo los barras, sino también dirigentes de la institución deportiva.

A través de un comunicado, el Sindicato de Prensa Rosario expresó su "profunda preocupación y repudio por la violenta amenaza recibida por el periodista Hernán Cabrera (LT8 y La Capital) quien recibió un mensaje privado a través de una cuenta de IG que le pertenece, denominada newellsalminuto".∏