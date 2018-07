Les imputan usar a un chico para usurpar viviendas

La madre y un hermano de Carlos Jesús "Pelo Duro" Fernández fueron imputados ayer de tres delitos por los cuales continuarán detenidos con prisión preventiva durante al menos 30 días. Se trata de Mónica H., de 48 años, y Brian José Daniel M., de 21, quienes fueron detenidos el pasado viernes acusados de haber ocultado a un adolescente de 14 años buscado por su propia familia y por la Justicia de Menores, al que habrían enviado a amedrentar a vecinos para que abandonen sus viviendas con el objetivo de usurparlas.

Tal como diera cuenta este diario en su edición de ayer, los imputados fueron detenidos el viernes por personal de la policía federal en un allanamiento realizado por orden de la jueza penal Silvia Castelli en un departamento usurpado del núcleo 13 del Fonavi de Lola Mora e Hipócrates. El requerimiento fue realizado por el fiscal de Flagrancia Matías Edery, a cargo de la pesquisa sobre las usurpaciones en ese barrio que el pasado 26 de junio desembocó en 24 allanamientos.

Apresados

Mónica H. y Brian M. fueron detenidos por la Federal en el marco de la investigación conocida como "Los Miserables", en la que Pelo Duro Fernández está imputado como miembro de una banda cuyo liderazgo desde el penal de Piñero le atribuyen a René Ungaro, quien cumple allí una condena por el asesinato del ex jefe de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos. La referencia no es menor, teniendo en cuenta que Pelo Duro está coimputado en un homicidio —el de Cristian "Bebe" Ferreyra, en mayo de 2017— junto con Lautaro "Lamparita" Funes en el marco de un sangriento enfrentamiento entre las familias Funes y Caminos.

Esa investigación tenía a la madre y a este hermano de Fernández como presuntos miembros de la organización que se encargaban de "marcar" las casas que podrían usurparse, así como de participar de la logística de esos delitos. Sin embargo, ayer se les imputó otros tres delitos que están relacionados con la presunta participación de un chico de 14 años apodado "Cumpi" que, por otra parte, también ya estaba mencionado en un par de homicidios ocurridos en la zona y está sospechado de ser un "tiratiros" de la banda conocida como "Funes-Ungaro".

Acusaciones

En una audiencia realizada ayer a la mañana en el Centro de Justicia Penal de Mitre y Virasoro, se les atribuyó a Mónica H. y Brian M. haber ocultado a Cumpi mientras era buscado tanto por la Justicia como por su madre. En ese sentido, según relató ayer el fiscal, el pasado 20 de junio el adolescente fue demorado por Gendarmería en Hipócrates al 4600 luego de que el personal constatara que había una denuncia por averiguación de paradero presentado por su madre ante una fiscalía.

En esas circunstancias, según la acusación, se presentó Brian M. y dijo ser un primo de Cumpi que estaba al cuidado del chico, lo cual fue confirmado por Mónica H. Como el personal dejó que el adolescente, finalmente ubicado el pasado 27 de junio en un departamento del mismo Fonavi y actualmente a disposición de la Justicia de Menores, se fuera con H. y M. éstos fueron imputados de eludir la acción de la Justicia, ya que el chico también estaba requerido por el Juzgado de Menores Nº 2 en el marco de la investigación de un homicidio.

Otro delito que se les atribuyó ayer a los familiares de Pelo Duro fue haber instigado a Cumpi a participar de una usurpación violenta en el mismo barrio. Según la acusación, los primeros días de enero pasado la ocupante de un departamento recibió por debajo de la puerta una nota que decía: "O te vas por las buenas, o te vas por las malas, te llamás un flete, te llevas las cosas o te cagamos a tiros esta noche".

Según la imputación, la mujer amenazada dejó la casa y regresó al día siguiente a buscar sus pertenencias. Fue entonces que, según la denuncia, apareció "un nene re chiquito de unos 13 o 14 años" que le apuntó con un arma de fuego en la cabeza a una nena de 4 años, hija de la víctima. "Te agarra la noche y te mato, así que apurate", le dijo el adolescente de acuerdo con la imputación.

Fuentes judiciales señalaron que los acusados afirmaron haber llegado al Fonavi en abril pasado, luego de la detención de Pelo Duro. Aseguraron ser perseguidos por su vínculo con Fernández y afirmaron que no sólo no ocultaban a Cumpi sino que no tenían nada que ver con él. También ofrecieron como prueba de sus dichos documentación sobre la gestión que realizaran ante la Dirección Provincial de la Vivienda para obtener el departamento en el que estaban.

En ese marco, se les imputaron los delitos de "ocultación de menor en concurso real con encubrimiento por ser un delito especialmente grave y usurpación agravada por la participación de un menor en grado de instigadores", por lo cual la jueza Castelli aceptó dejarlos detenidos con prisión preventiva durante al menos 30 días.