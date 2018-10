Le fracturan un tobillo para robarle algo de dinero y un celular

Un hombre de 60 años fue víctima de un robo en su casa de Ameghino al 3400 durante las primeras horas de la mañana del miércoles, cuando salía a trabajar. El asalto fue rápido y los investigadores especulan con que fue "al boleo" en un barrio que los mismos vecinos caracterizaron de "poco seguro". A la víctima la amenazaron de muerte con dos cuchillos y mientras forcejeó con los ladrones sufrió un golpe que le ocasionó la rotura de un tobillo. Luego del hecho, el hombre fue trasladado por una ambulancia al Hospital Provincial donde quedó internado a la espera de una operación para reparar la fractura sufrida.

Pedro S. trabaja hace más de 20 años en una droguería y tiene por costumbre levantarse a primera hora para empezar su jornada laboral. Ayer realizó su rutina: fue al patio de su casa, abrió la puerta del garaje y sacó su utilitario. Lo puso en marcha y salió. Cuando bajó del vehículo para cerrar el portón fue abordado por al menos dos hombres que, cuchillo en mano, se le fueron encima.

El hombre apenas se resistió y los ladrones, que habían bajado de un auto color rojo según dijeron algunos vecinos que no pudieron identificar marca ni modelo, le pegaron un empujón y la víctima sufrió la fractura de un tobillo. Lo arrastraron hacia adentro de la casa, lo dejaron dentro del patio y cerraron con llave la puerta de la cochera, pero no ingresaron directamente a la vivienda.

A los gritos

Un vecino contó que escuchó "los gritos del hombre, porque nos conocemos y es un buen vecino. Vivimos uno frente al otro. Me asomé por la ventana de mi casa y lo vi tirado en la cochera del lado de adentro a los gritos, así que lo fui a ayudar. En la casa estaban la esposa y un hijo que vive con ellos, el otro está de viaje. Estaba muy dolorido y me dijo que los que le robaron no tenían revólveres, que fue con un cuchillo. A la casa no entraron así que solamente le robaron un celular y algo de plata. No hablaba mucho por el dolor en el tobillo", dijo el hombre que lo conoce "hace más de 20 años". Y agregó: "Es un hombre muy trabajador pero el barrio no está muy seguro. Cuando los ladrones se fueron tiraron la llave al cordón y entre los pastizales del borde de la vereda".

Otra vecina sostuvo que "el barrio antes era tranquilo pero ahora, desde que se ha sumado gente nueva a un barrio que construyeron acá a unas cuadras están robando mucho".

Ayer por la tarde los familiares de la víctima estaban en el Hospital Provincial a la espera de que Pedro ingresara al quirófano donde, según personal del hospital, debían "aplicarle dos tornillos para reparar el tobillo fracturado".