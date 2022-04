Lagna sobre la asunción de Brilloni: "Nos vamos a ver fortalecidos con este cambio"

"Claudio (Brilloni) va a tener una mayor responsabilidad y nos vamos a poner a pensar en su reemplazante (en Prevención y Control) en los próximos días. Esto no resiente nuestro trabajo, nos vamos a ver fortalecidos con este cambio", aseguró, para comentar que Brilloni "está haciendo un esfuerzo personal muy grande para estar aquí en lugar de estar con su familia en Misiones, por eso le agradecemos su predisposición al trabajo y calidad humana".

En tanto, comentó que "Jorge Bortolozzi cometió un error y decidimos que no podía seguir en el gobierno, por eso todo lo que diga ahora me tiene sin cuidado".

"No hay autorizaciones, hay responsabilidades. A mí me dijo por WhatsApp que se iba a ausentar unos días, pero no me dijo dónde", respondió.

La salida de Bortolozzi se registra luego de que se conociera que el funcionario estuvo hasta este martes de viaje en el exterior por motivos no vinculados a su labor gubernamental. Quien fuera número dos de la cartera de Seguridad en la provincia de Santa Fe visitó Panamá y Nicaragua, pero no por su rol en el Ejecutivo santafesino sino por el cargo que desempeña hace varios años en el Club de Leones.

"Mi lugar estaba cubierto por el subsecretario Pucheta como por Brilloni. En ese sentido, me siento con la tranquilidad de haber cumplido. Es una pena lo que ocurrió en esta situación que se viene dando en Rosario. El gobernador estaba enterado, incluso le envié foto de mi actividad allí, en barrios vulnerables de Managua, en un centro comunitario junto con el embajador en ese país", adujo Bortolozzi en declaraciones a "El primero de la mañana", de LT8.