La Hiena Barrios fue condenado a prisión por violencia de género

El ex boxeador recibió una pena de un año y cuatro meses por un hecho que ocurrió el 4 de febrero de 2022 y por el cual está detenido desde entonces

Rodrigo Barrios fue condenado a un año y cuatro meses de prisión por violencia de género, cuando en febrero del 2022 el ex boxeador fue detenido tras ser denunciado por haber amenazado y golpeado en su casa de Tigre a una mujer que había conocido por redes sociales.

El tribunal consideró que el ex boxeador fue encontrado culpable de los delitos de "amenazas en concurso real con lesiones leves agravadas por ser cometidas con violencia de género".

El fiscal del juicio, Diego Callegari, había pedido en su alegato una pena de dos años y medio de prisión, luego de que la víctima afirmara que había sido amenazada con un arma de fuego, no obstante en el fallo el juez aclaró que en el allanamiento realizado en el domicilio no se halló arma y, por lo tanto, no hubo certeza para acreditar que el condenado haya portado una.