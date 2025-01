La búsqueda de Marcelo David Molina en Roldán destapó una sorprendente historia de mentiras e intrigas

Las hermanas de Marcelo David Molina, el hombre de 42 años desparecido el pasado viernes 3 en Roldán, descubrieron que el hombre fue engañado por su pareja en muchos aspectos importantes de su vida personal, ya que fingió ser viuda y tener una enfermedad grave. También denunciaron que la pareja de Marcelo desvalijó la casa del hombre, de quien aún no hay rastros pero aparecieron en la localidad Monje sus documentos, su teléfono celular y su tarjeta de crédito, y en Funes una moto de su propiedad.

Sus hermanas, Érika y Silvia, buscaron a la pareja de su hermano y se toparon con "una nueva Romina": hasta hace una semana era una mujer viuda y atravesando un tratamiento por un cáncer; desde la desaparición de Marcelo descubrieron que no hay registros de ella en el hospital donde decía que se atendía, y que en su casa vive el marido, que supuestamente había muerto. A esto se suman muchos detalles que los investigadores todavía no pueden explicar, y actitudes sospechosas de la mujer y algunos de sus familiares, lo que llevó a la Policía a demorarlos como posibles sospechosos de la desaparición.

"El viernes a las dos y media de la tarde fue la última vez que lo vi", contó Érika a Telefé Rosario, y recordó las últimas palabras que le dijo Marcelo cara a cara: "Gordita, cuando termines de trabajar llamame que te voy a buscar". Desde entonces Marcelo no volvió a contestar el teléfono.

Sí envió mensajes de texto, pese a que las hermanas aseguran que Marcelo nunca escribía, prefería mandar audios. "Recibí un mensaje diciéndome: 'Me junté, me fui a vivir con mi mujer'". La abrupta decisión generó dudas en las hermanas, que fueron en aumento con detalles que no encajaban con las costumbres de Marcelo.

Por ejemplo, estaba sin llave la puerta de la casa del hombre de 42 años (los tres viven en la misma cuadra de Roldán, en Las Heras al 800). Pero además el aire acondicionado había quedado encendido y la casa se veía "saqueada". "Faltaba todo lo que él tenía en su casa: papeles, carpetas, fotos, ropa, dos televisores, un secarropas... pero quedaron algunas de sus herramientas de trabajo, cosas que él siempre usa". Vecinos les aseguraron que vieron a la pareja de Marcelo y a la hija de ella subiendo cosas a una camioneta.

Las mentiras de Romina

Las hermanas se comunicaron con el Hospital Español de Rosario, donde la mujer decía que se estaba realizando un tratamiento contra el cáncer, pero no hay registros que permitan comprobar que alguna vez estuvo en ese hospital.

También fueron a la casa de Romina, y allí se encontraron con el marido, que supuestamente había muerto en 2023.

En medio de la búsqueda de su paradero, desde la comisaría 5ª de Monjes recibieron un aviso de que habían encontrado el documento de identidad de Molina, su licencia de conducir, su tarjeta de crédito y su teléfono celular.

Ese mismo lunes las hermanas fueron a una casa cerca del barrio cerrado Kentucky, en Funes, donde vive un cuñado de Romina. El hombre les dijo que Romina había fallecido el día anterior y su cuerpo había sido trasladado a Santiago del Estero. En el patio encontraron una moto de Marcelo, y eso motivó un allanamiento policial que se realizó en la noche del martes en el que participó personal del Equipo Argentino de Antropología Forense en busca de rastros.

En tanto, desde el Centro de Monitoreo de Funes indicaron que la camioneta Volkswagen Saveiro blanca en la que Marcelo fue visto por última vez aparece en las filmaciones de seguridad, presuntamente con él mismo al volante y acompañado por una mujer, que podría ser su pareja.

Romina quedó demorada en la comisaría 6ª de Roldán junto a su hermana y su cuñado.

En el domicilio de Marcelo de Roldán, un móvil policial aguardaba este miércoles a un equipo de la Policía de Investigaciones que debía realizar un análisis con luminol.

Quien tenga datos sobre su paradero puede comunicarse a los teléfonos de las hermanas, Érika y Silvia: 3413-553457 o 3413-754325.