Insólita respuesta del 911 a una familia a la que robaron tres celulares a mano armada

Cuando el hijo de la víctima llamó al número de emergencias 911 para advertir que tenían la ubicación de los celulares en tiempo real le negaron la colaboración. El joven contó a La Capital que le respondieron que él debía acercarse en persona a la zona que figuraba que estaban los celulares. Ante ese planteo, él respondió que le parecía disparatado lo que le decían, que no se podía acercar, que no tenía movilidad pero que además no iba a meterse en Empalme Graneros porque resultaba peligroso. La respuesta del otro lado de la línea fue que no podían hacer nada.

>>Leer más: Qué hacer si te roban el celular: cómo bloquear equipo y línea, cambiar contraseñas y denunciar

A las 8, efectivos de Gendarmería Nacional fueron a la casa de la víctima y le devolvieron algunas cosas que habían sido halladas en la vía pública: cartera, billetera, tarjetas y llaves. Faltaban 10 mil pesos que la mujer había extraído del cajero automático el día anterior.

Tras algunas gestiones, el fiscal de flagrancia en turno, Fernando Dalmau envió a personal del Comando Radioeléctrico al lugar donde la geolocalización indicaba que estaban los aparatos. Una persona al ver a policías ingresó al pasillo, esta actitud los habilitó a actuar. En la vivienda según fuentes extraoficiales encontraron arma de fuego y caja de proyectiles.