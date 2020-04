"Le dije a mi señora que si no me morí hoy de un infarto no me muero más, no me va a matar el coronavirus...". Rubén Berto está en su fábrica metalúrgica en Villa Gobernador Gálvez. Ayer, alrededor de las 17.30 le avisaron que desconocidos hicieron un enorme boquete en una de las paredes del galpón ubicado en Paulo VI al 600, en un pequeño parque industrial ubicado a escasos 50 metros de la ruta 21, y le robaron una millonaria suma en herramientas.

Berto le cuenta a La Capital que su empresa, dedicada a la fabricación de tanques de transporte de combustibles para estaciones de servicios y que además hace prestaciones para empresas petroleras, prácticamente no tiene empleados. "La empresa comenzó a funcionar en el año 90 pero aquí estamos instalados desde 2001. En una época llegamos a tener entre 15 y 20 empleados pero hoy ya no. Trabajamos cuatro familias, mi hermano, mis primos, un tío y yo, y algunos contratistas cuando hay más trabajo".

El empresario no sale de su asombro. Dice que no es la primera vez que le roban "pero siempre fueron pavadas", asegura. Ayer, alrededor de las 17.30, mientras cumplía la cuarentena impuesta por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus recibió un llamado de la empresa de alarmas diciendo que el sistema no se había reportado y que habían avisado a la policía.

boquete02.jpg Foto: La Capital / Francisco Guillén

"Fuimos para allá y no lo podíamos creer. La policía actuó rápido porque cuando arribamos ya estaba en el lugar. Los ladrones hicieron un boquete en una de las paredes que es muy gruesa. La policía me dijo que son profesionales, no son nenes de pecho, sabían muy bien lo que tenían que hacer. Por la manera en que entraron, sabían qué tenían qué romper, qué secuencian tenían que hacer con los cables", explica el empresario todavía sorprendido por la situación.

La fabrica de cisternas -Dimametal SRL- tiene una superficie aproximada de 1.800 metros cuadrados y permanece totalmente cerrada desde el inicio de la cuarentena. Según relata Berto, los delincuentes ingresaron por el hueco que hicieron en la pared, desactivaron las alarmas y luego utilizaron una camioneta de la firma, "una Ford Ranger azul vieja cabina simple que después apareció abandonada".

Berto detalla que los delincuentes se alzaron "con máquinas soldadoras, comunes y de plasma, herramientas de mano y de puño, todo el tablero de herramientas de una fábrica. Esto no es un tallercito, es una fábrica. Además todo tipo de llaves, métricas, no sé...". El empresario prefiere no arriesgar cifras de lo robado pero afirma que "es algo millonario. Llenar un tablero de una fábrica puede salir 500 mil pesos, pero además hay amoladoras, una soldadora de plasma que vale 6.000 dólares. Tengo otras máquinas que permitiren soldar, pero como lo hacía hace 20 años".

No dejó pasar por alto que el robo fue a plena luz del día: "El galpón permaneció abierto desde la mañana hasta las 17. La entrada del portón del galpón tiene una hoja de 7 metros de alto por unos 6 de ancho y estaba abierta de par en par. Por allí sacaron la camioneta y no sé si no hicieron más de un viaje".

Si bien reconoció que la policía actuó rápidamente, le llamó la atención que nadie fuera a ver por qué una fábrica trabajaba violando la cuarentena. "Hasta donde sé no pasó ningún patrullero o de Control Urbano pasó para verificar. Pero sí sé que los ladrones trabajaron con mucha tranquilidad".

El empresario cierra el diálogo esperando recuperarse de este duro momento: "Lo único que quiero hacer es tapar el agujero, conectar la alarma e irme a mi casa a desenchufarme un rato y a cumplir la cuarentena. Como le dije a mi señora, si no me morí de un infarto ahora no me muero más, el coronavirus no me va a matar...".