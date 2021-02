Femicidio de Úrsula Bahillo: convocan a una marcha en Plaza de Mayo para pedir justicia

Asimismo, la agrupación informó que una vez finalizado el acto entregarán en la Casa Rosada una carta con un pedido de audiencia al presidente Alberto Fernández.

Marcha para pedir justicia en Rojas

Vecinos de la localidad bonaerense de Rojas y otras ciudades cercanas marcharon este martes por la tarde para pedir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada a puñaladas, presuntamente, por su exnovio policía.

La movilización comenzó a las 17 en la plaza principal de Rojas, donde cientos de manifestantes, en su mayoría mujeres, se reunieron con pancartas y pidieron con aplausos "cárcel" para Matías Ezequiel Martínez (25), un oficial de la policía bonaerense detenido por el crimen.

ursula 03.jpg

"Úrsula era buena compañera, no se puede creer esto que pasó, tranquilamente podríamos haber sido cualquiera de las que estamos acá", dijo al canal Crónica Televisión una excompañera del colegio secundario de la víctima que participó del acto.

La joven criticó que anoche "la policía no paraba de reprimir" y que durante los incidentes una chica recibió un balazo de goma en la cara que la pudo haber matado. Al respecto, Nerina, la joven que sufrió ese disparo mientras estaba protestando ayer frente a la seccional, dijo a la prensa que casi sufrió la pérdida del ojo.

"Por cinco centímetros más me sacaban el ojo"

"La saqué barata, por cinco centímetros más me sacaban el ojo. No quise lastimar a nadie, solamente pararme para pedir justicia", añadió la chica, cuyo ataque fue grabado por un celular de otra persona.

Nerina afirmó que tras el femicidio sintió "angustia, dolor, tristeza, bronca, impotencia" y que debía "estar ahí" porque no le importaba "nada"."Estaba parada, no buscaba pelea, no buscaba romper nada, solamente estar parada, cruzada de brazos, que ella vea que estaba ahí luchando, porque ella lo gritaba y nadie pudo ayudarla", expresó.

Embed #JusticiaPorUrsula ayer la acuchilló MATIAS MARTINEZ hasta asesinarla. Fue en Rojas, Bs As. El es policía, por eso le cubrieron las 18 denuncias que Ursula le habia hecho. En Rojas se estan manifestando, y vean como la policía reprime a quienes gritan por ella. Todos cómplices. pic.twitter.com/x4v9nCY8jP — Lucía (@lulimoreno___) February 9, 2021

En tanto, otra mujer reclamó contra el intendente Claudio Rossi para que "dé la cara" porque en la ciudad "no hay seguridad". "Siento bronca, dolor, impotencia, Úrsula hizo once denuncias, se cansó de pedir ayuda y acá estamos", expresó otra vecina.

"Martínez Asesino", "Justicia por Úrsula" y "Ni una menos" fueron las frases en la mayoría de pancartas que las jóvenes llevaron a la marcha con fotos de la víctima.

"¿A dónde están los que nos iban a cuidar?"

Además, los cánticos que predominaron fueron contra la fuerza de seguridad bonaerense como "¿a dónde están, los que nos iban a cuidar?", "a los violadores los encubre la policía" o "yuta, basura, vos sos la dictadura".

ursula 02.jpg

La movilización continuó con manifestantes que se dirigieron a la casa de la madre de la joven mientras estaba reunida con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y otros hacia la comisaría local, donde había una gran cantidad de efectivos de la Guardia de Infantería y anoche hubo destrozos y balazos de goma.