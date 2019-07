El domingo pasadas las 23 un hombre delgado, con gorrita negra y vestido con ropas oscuras entró al minibar Acqua, de Santiago y Rivadavia, en el barrio de Pichincha. Sin decir nada sacó una pistola calibre 9 milímetros y desde centímetros disparó contra Alvaro Norese, de 24 años. Dos tiros, uno al tórax y otro a la cadera derecha, todos al cuerpo. Según un testigo Norese estuvo más de veinte minutos tirado en el piso. "Decía «me muero, me voy a morir»", afirmó. Cuando llegó la ambulancia ya no vivía.

La motivación del ataque no pudo en las primeras horas de ocurrido el crimen ser desentrañada. Como una información fuerte de contexto ayer los investigadores tenían en consideración que en 2012, en circunstancias que no se descubrieron, el hermano de Alvaro Norese había sido asesinado al término de un partido de fútbol en una canchita de Ayacucho y Benito Juárez. El joven se llamaba Gonzalo José Norese y le decían Kiry. La causa está aún como "imputado NN".

Frente a la determinación del agresor y su decisión temeraria, el móvil del homicidio de Alvaro era la primera gran incógnita del caso. A las 23.15 estacionó por Santiago una pick up VW Amarok gris. No se estableció si con una o dos personas a bordo. Un hombre flaco, de gorra y de negro bajó y entró a Acqua, en la ochava de Rivadavia. Allí Norese estaba charlando con el dueño del local. El sicario ingresó sin decir nada, lo miró y le disparó de frente. Dio la vuelta y caminó hacia la camioneta, que un segundo después huyó por Santiago al sur.

En una conferencia de prensa realizada en el Centro de Justicia Penal ayer al mediodía, el fiscal Florentino Malaponte sostuvo que en el crimen se descartaron varias hipótesis. "No fue en ocasión de robo. La víctima estaba con un amigo, que es el encargado del lugar. El agresor se dio a la fuga. Tenemos siete vainas 9 milímetros y no hay hipótesis firme de investigación, aunque tenemos los celulares". El funcionario agregó que "la agresión se produjo sin mediar palabra y los testigos, que no fueron muchos, aún no aportaron información útil".

Un hombre ligado al club Rosario Central comentó que ese bar suele ser frecuentado por personas de la barra brava. "No sé si hay drogas, dicen que si. No que se venda, sino que circula entre ellos", le dijo a este diario. Por otro lado, según comentaron allegados a la investigación, era probable que el homicidio tenga que ver con deudas impagas basadas en hechos delictivos.

En el mini donde mataron a Norese no hay cámaras, pero si las hay fuera del local, aunque el fiscal Florentino Malaponte sostuvo que "las cámaras no son oficiales, así que estamos tramitando poder ver los registros".

Al llegar los efectivos de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) al lugar sólo encontraron al dueño del local. El fiscal Malaponte lo entrevistó pero el hombre le dijo que se había metido detrás del mostrador y no había visto nada, según confió el mismo fiscal, que se mostró confiado en "descubrir cómo fue el hecho, en el celular tal vez encontremos algo importante", aventuró.

En el "mini" suelen reunirse integrantes de la barra brava del club Rosario Central y el mismo Norese era un hincha del equipo. Luego de su muerte lo primero que se recordó es que su hermano; Kiry murió en 2012.

Alvaro tenía un tatuaje del hermano en su brazo. Una versión de personas implicadas en la pesquisa indicaba que "estaba muy preocupado en saber quién y cómo había matado al hermano, por ahí lo descubrió y lo mataron antes de que pudiera hacer algo". Pero esa línea de investigación no era considerada por la fiscalía.

El jueves 3 de mayo de 2012 al filo de la medianoche, Gonzalo Norese, Kiry, estaba con un grupo de amigos en el barrio La Bajada, en la zona sureste de la ciudad, cuando desde un auto en movimiento abrieron fuego con un arma de puño. Uno de esos plomos impactó en el abdomen del joven, de 27 años, hiriéndolo de muerte. Falleció el viernes 4 de mayo de ese año a las 2.45 en el hospital Clemente Alvarez.

En ese momento la madre del muchacho, Norma, habló sobre Gonzalo. "Mi hijo era un atorrante lindo. Fanático de Central. Muy querido por sus amigos. Un pibe que no tenía problemas con nadie. Con sus amigos era de la «Banda del Oreja»", dijo. La mujer rechazó que Gonzalo fuera barrabrava de Rosario Central. "El era un hincha más que juntaba las monedas para ir a ver a Central. Y cuando no tenía para la entrada, se iba igual y me decía: «Voy a ver cómo hago para entrar»" dijo Norma.

La policía sostuvo durante la primera parte de la investigación que Gonzalo fue víctima de un ataque dirigido al voleo contra un grupo de unas 20 personas, de las cuales él era amigo directo de solo tres o cuatro. Después del partido, mientras esperaban para ir a comer, se reunieron en varios grupos en la vereda. En ese momento pasó lentamente frente a ellos un vehículo oscuro y desde la ventanilla de atrás hicieron dos disparos al bulto. Este caso de hace siete años, según confió ayer el fiscal Malaponte, está como NN en Fiscalía.