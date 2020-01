El ministro de seguridad provincial, Marcelo Saín, aseguró que los medios publican "muchos asaltos y muchos homicidios" pero omiten los "procedimientos positivos" que llevan adelante las fuerzas a su cargo, por lo que anticipó que la comunicación oficial va a realizarse de aquí en más a través de las redes sociales para que "todo el mundo tenga acceso a las cosas buenas y las malas".

"La prensa publica muchos robos, muchos asaltos y muchos homicidios. No veo tanta publicación de los procedimientos positivos", manifestó Saín tras un acto oficial.

Añadió que "no hay un reflejo acorde" con el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad, y anticipó: "Lo que vamos a hacer ahora es un informe institucional y vamos a manejarnos por las redes".

"Lo lamento por ustedes —les dijo a los periodistas presentes—, quizás pierdan un poco de relevancia, pero voy a comunicar por las redes, de manera tal que todo el mundo tenga acceso a las cosas que van pasando, las buenas y las malas".

El ministro sostuvo además que los plazos para conseguir resultados en la lucha contra el crimen "se van acortando", y remarcó: "Esto es porque voy tratando de conseguir resultados más rápidos en poco tiempo y porque no soy inconsciente del marco político en el cual se desenvuelven estas cosas".

"Necesito tiempo, llevo cincuenta días, si me dan cincuenta más lo voy a lograr", indicó, y aseveró que "la masividad de policías en la calle no sirve. Mi rol de ministro no es estar viendo en una pantallita dónde están los patrulleros, mi rol de ministro es gerenciar un sistema complejo".