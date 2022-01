El fiscal Edery sobre las amenazas en su contra: "Viniendo de quien viene es para preocuparse"

El funcionario del MPA afirmó que "es fundamental perseguir al arco político estatal que permite el delito organizado. No debe haber banderas ideológicas para abordar la violencia"

Edery manifestó que la grave intimidación que lanzó Verdún, incluso tuvo unas palabras hacia el juez que presidía el acto procesal, "no es una cuestión que cause temor, porque si estas cuestiones nos causan temor no podríamos llevar adelante nuestro trabajo. Pero genera lógica preocupación por saber de quién viene la amenaza. Es decir, una persona vinculada con mucha gente que se dedica a cometer homicidios y otros delitos, y a la que se le secuestró armas en su casa".