Seis policías del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santo Tomé, vecina a la capital provincial, fueron imputados ayer como autores de privación ilegal de la libertad agravada, vejaciones agravadas, allanamiento ilegal y falsedad ideológica en perjuicio de una pareja de jóvenes gays y un amigo de ellos que estuvieron detenidos en la comisaría 12ª de esa localidad. Sin embargo, ninguno de los acusados quedó detenido y se les impuso medidas alternativas a la prisión preventiva.

La acusación corrió por cuenta de los fiscales de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Pablo Busaniche, en una audiencia llevada a cabo la mañana de ayer en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

En la audiencia de ayer, la fiscal Urquiza relató los hechos por los caules acusó a los uniformados, los que se cometieron la madrugada del lunes pasado "en inmediaciones y dentro de la casa en la que conviven dos de las tres víctimas y también lo ocurrido después en la comisaría 12ª de Santo Tomé", relató la fiscal.

Según la acusación, "los policías privaron ilegítimamente de la libertad a las víctimas, las amedrentaron mediante la exhibición de las armas de fuego reglamentarias e ingresaron ilegalmente a su vivienda", enumeró la fiscal. Tras ello, "de acuerdo a la denuncia realizada por las tres personas, sufrieron golpes de puño y patadas antes de ser esposados. Luego fueron trasladados a la comisaría 12ª donde continuaron sufriendo golpes en el rostro y en el cuerpo. Además, el personal policial se burló de dos de las tres víctimas, a raíz de su condición sexual".

Asimismo, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación dijo que, "a sabiendas de lo realizado, consignaron declaraciones falsas en el acta de procedimiento en la que debían plasmar lo realmente ocurrido".

En el inicio de la semana Alexis Do Santos, de 29 años; y su pareja, Nahuel Taborda, de 21, denunciaron que la madrugada del domingo fueron detenidos cerca de su casa "por tener un auto sospechoso". En su relato dijeron que los "mataron a piñas, nos revolcaron, nos aplastaron la cabeza, hubo manoseos. Es una clara muestra de abuso de poder con la que se maneja la policía".

Cruel relato

Y agregaron que cuando Alexis le dijo a Nahuel "quedate tranquilo, mi amor" se pusieron como locos. "Ah, pero son putitos, son novios. Mirá cómo lloran los maricones", decían. "Nos retorcieron los testículos, nos tocaron, nos metieron un dedo y nos decían que no los miremos a la cara. A mí me decían «así que sos discapacitado, sos enfermito»", contó Alexis, en referencia a un accidente de tránsito que sufrió siete años atrás y por el cual tiene un implante en el cráneo y suele padecer convulsiones.

En libertad

En el marco de la audiencia, y a raíz de un acuerdo entre la Fiscalía y los abogados defensores, el juez Busaniche impuso a los seis policías investigados medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la prohibición de portar armas de fuego, de acercarse a 500 metros de las víctimas y de contactar por cualquier medio a las víctimas o a testigos. Asimismo, se les impuso una fianza real de 30 mil pesos a cada uno de los investigados y la prohibición de ausentarse del país. Por otro lado, y a raíz de un pedido de los fiscales, el magistrado ordenó que se brinde seguridad a las víctimas.

A la hora de las evidencias, la fiscal aclaró que "la investigación de la Fiscalía es de los hechos ocurridos la madrugada del lunes 25 de marzo. Hasta el momento, no tenemos denuncias de otros ilícitos". Y sobre lo denunciado por las víctimas, dijo que "ya se ha logrado recabar innumerable cantidad de evidencias que están debidamente cauteladas en la Fiscalía y ya se iniciaron los procedimientos de rutina para garantizar la seguridad de las víctimas".

Acusaron a 23 uniformados apresados el lunes en Santa Fe

De los 23 policías santafesinos detenidos el lunes en el marco de un sinnúmero de allanamientos realizados en la capital provincial, 16 de ellos quedaron ayer tras las rejas después de realizarse la audiencia imputativa correspondiente. En tanto, los otros siete seguirán vinculados a la investigación pero bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, es decir en libertad.

De acuerdo a lo manifestado a la prensa por el fiscal de Delitos Complejos Mariela Jiménez al finalizar la audiencia, que se inició pasadas las 18.30 y culminó después de las 21, los uniformados "quedaron acusados de delitos tales como falsedad ideológica de instrumento público, tenencia ilegal de armas de fuego (en sus domicilios o en los móviles), conductas irregulares como plantar armas o trocarlas con gente en infracción con la ley penal, torturas, robos calificados, privación ilegítima de la libertad y otros que se van a ir definiendo a lo largo de la investigación".

En cuanto a los siete policías que quedaron en libertad, la fiscal explicó que se les impuso medidas restrictivas y alternativas a la prisión como "no portar armas de fuego, no acercarse ni contactarse con las víctimas y acercarse al Ministerio Público de la Acusación (MPA) todas las semanas para registrar sus firmas por lo que no podrán salir de la ciudad".

En cuanto a las medidas cautelares, Jiménez comentó que debido a "la cantidad de acusados y los diversos delitos imputados, la misma se realizará entre el miércoles 3 y el jueves 4 de abril, cuando se propondrá al juez los días de prisión preventiva que entendemos debe pasar cada uno de los acusados".

Durante los procedimientos que se realizaron entre la tarde del lunes y la mañana del martes, se secuestraron seis pistolas calibre 9 milímetro, tres revólveres calibre 32, otro revólver calibre 38, un chaleco antibalas, una mira telescópica y cuatro cuchillos. También se secuestró un gran número de municiones entre las que se cuentan mas de un centenar de vainas servidas, teléfonos celulares, notebooks, cámaras fotográficas y envoltorios con marihuana y cocaína.