Desarticulan una banda que hacía reparto de cocaína

Una banda dedicada a la venta de cocaína mediante la modalidad conocida como “delivery” —la droga es llevada al domicilio del cliente— fue desbaratada ayer a partir de una veintena de allanamientos realizados en la zona sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, donde al parecer operaban al menos los presuntos cabecillas de la organización. El operativo, realizado por unos 350 efectivos de la policía santafesina y Gendarmería, fue ordenado por el juez Federal Marcelo Bailaque en el marco de una investigación iniciada hace alrededor de un año, según indicaron voceros allegados a la causa.

En los procedimientos, la mayoría en jurisdicción de la comisaría 15ª de Sarmiento al 4300, hubo un total de 18 detenidos —entre ellos cuatro mujeres— y se secuestró una importante cantidad de bochas de cocaína lista para su comercialización —no se dio a conocer el pesaje total— así como sustancias de corte, aunque no se hallaron indicios de que la banda manejara alguna cocina. Asimismo, entre el material incautado de interés para la causa hubo cuatro vehículos y ocho armas de fuego.

En ese contexto, si bien al principio se dijo que la organización podría estar vinculada con la banda de Los Monos, eso no fue confirmado por los voceros consultados, más allá de que se reservaron detalles “para no entorpecer la investigación”.

Temprano

Según comentaron los voceros consultados, los allanamientos fueron al menos 19 y comenzaron ayer temprano, minutos después de las 6 de la mañana. Si bien los presuntos cabecillas de la banda son oriundos de Villa Gobernador Gálvez, varios de los procedimientos —hubo seis en la misma manzana— se hicieron en la zona de Centeno y Rodríguez, en el barrio Itatí ubicado en jurisdicción de la comisaría 15ª. También hubo allanamientos en la zona de la comisaría 18ª de Francia al 3600.

En esos puntos se desplegaron unos 350 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), Tropa de Operaciones Especiales (TOE), Policía de Acción Táctica (PAT) y Gendarmería Nacional. Los operativos apuntaban a desbaratar una banda que al parecer se dedicaba a la venta a domicilio de cocaína, lo que se conoce como “delivery”. También hay investigaciones de hechos violentos vinculados a actividades de narcomenudeo.

Si bien los investigadores se reservaron detalles acerca del funcionamiento de la organización debido a cuestiones procesales, se supo que como producto del operativo se detuvo a 18 personas mayores de edad, entre ellas a cuatro mujeres.

También se secuestró una cantidad no especificada de cocaína fraccionada en bochas para su comercialización, así como armas, algunas poderosas como una pistola 357 Magnum, algunas calibre 9 milímetros y al menos un revólver 38. Además se decomisaron al menos cuatro vehículos, entre ellos un automóvil Volvo de alta gama.

“Los resultados han sido óptimos. Puedo adelantar que se ha logrado la detención de personas y el secuestro de drogas y estupefacientes”, dijo sobre el mediodía Gabriel Imhoff, de Narcocriminalidad de la PDI, quien descartó “hasta el momento”que, como había circulado en versiones periodísticas, los sospechosos estuvieran relacionados con la banda de Los Monos.





