El prosecretario del Sindicato Obrero Marítimo Unido (Somu), Mariano Ortiz, fue baleado en las piernas por desconocidos que ingresaron pasado el mediodía en la sede del gremio, ubicada en 3 de Febrero al 300.

El hecho se habría registrado momentos antes del mediodía y personal policial investigaba la mecánica del hecho y el móvil del ataque. Fue fuentes gremiales confirmaron que los atacantes se llevaron los celulares de las empleadas.

Fuentes del Sies, que trasladaron al herido de 33 años al Centro de Emergencia y Trauma Rosario (CER) del Sanatorio Parque, confirmaron a La Capital que Ortiz presentaba un impacto de bala en cada pierna

Pablo Guietti, secretario general del gremio, indicó en declaraciones a la prensa: "No sé mucho, me avisaron desde la sede del Somu en Buenos Aires. El herido es mi segundo, Mariano Ortiz, y dicen que recibió dos disparos pero afortunadamente está fuera de peligro. Los delincuentes no robaron nada -después se comprobó que les habían sustraido los teléfonos a las empleadas- así que ahora todo está a disposición de la Justicia. Tenemos cámaras interiores y exteriores".

Guietti indicó 3 que en el interior del gremio se encontraban dos empleadas de la obra social, una joven que hace la limpieza y un afiliado, quienes habrían sido testigos del hecho.

Sobre los motivos del ataque, el sindicalista comentó en Canal 3: "Le soy sincero, a mí no me extraña más nada. El pasado 4 de diciembre nos prendieron fuego una camioneta del gremio. Conclusiones podemos sacar muchas, esto pudo haber venido de cualquier lado. Eso lo determinará la Justicia".

Minutos más tarde, al ser consultado sobre si los atacantes ingresaron al gremio y preguntaron por él contestó: "Si dicen eso debe ser así, se ve que me buscaban a mí".

Tal cual lo indicó Guietti, el 4 de diciembre último una camioneta del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) fue incendiada en Arijón al 1600, en la zona sur de Rosario. Aparentemente, el ataque fue llevado a cabo por personas que se desplazaban en un auto y arrojaron un objeto incendiario.