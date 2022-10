Crimen de Joaquín Pérez: el fiscal admitió su decepción por no encontrar a los culpables

El fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta admitió que a un año del asesinato del arquitecto Joaquín Pérez aún no pudieron encontrar a los responsables del crimen perpetrado en el barrio de Arroyito pese a todas las tareas investigativas que se realizaron. “ No tengo forma de ponerle nombre y apellido a las personas que cometieron el homicidio ”, lamentó absolutamente decepcionado. Resta saber el resultado de un cotejo de ADN de Gendarmería Nacional que podría dar resultado positivo, según anticipó.

“Tengo la misma decepción cuando no podemos identificar a los autores, como nos está pasando en esta causa, porque es nuestra labor proveer esos nombres”, admitió Spelta, quien agregó: “No tengo forma de ponerle nombre y apellido a las dos personas que cometieron el homicidio”.

crimen arquitecto.jpg La foto del arquitecto Joaquín Pérez encabezando una de las tantas marchas por justicia. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Sostuvo además que los criminales “no dejaron rastros para ello. Las fuerzas que colaboran con la policía no pudieron, hasta el momento, aportar los nombres de las personas que en las imágenes se ven circulando en motocicleta”.

No obstante, remarcó que “no hubo impericia de parte de la fuerza porque hemos obtenido la evidencia, pero no tenemos ADN de los autores, y no lo tenemos porque no lo hay. Cuatro técnicos distintos levantaron huellas del arma y nos dijeron que no pudo obtenerse una huella dactilar”.

“Recuerdo haber dicho que haría todo lo que esté a mi alcance para dar con los autores. Se está haciendo y no dejará de hacerse todo lo necesario”, aseguró.

También señaló que “se tomaron innumerables medidas durante este año. Se levantaron evidencias de rastros (huellas dactilares) por tres fuerzas distintas: policía provincial, policía federal y policía de Chaco, la que tiene una técnica distinta de levantamiento de huellas. Todo se envió al sistema de investigación dactilar, a Interpol, a la policía de La Plata y a la base de datos de la Policía Federal”.

Además, comentó que está pendiente de parte de Gendarmería Nacional “un nuevo cotejo de la única huella que no es de Joaquín Pérez, el que podría dar resultado positivo”, más allá de las imágenes registradas en cámaras de videovigilancia.

“Vamos a mostrar el video con el raconto que hizo Fiscalía de los momentos anteriores, los concomitantes y los posteriores. También se peritaron celulares y se extrajeron muestras de ADN desde dentro del automóvil de Joaquín. Es la policía la que nos trae las líneas investigativas”, concluyó.