Condenado a dos años de prisión por tenencia de armas en su vivienda

Tres días después de que por falta de testigos se suspendieran las audiencias orales y públicas en las cuales Leandro Gastón Robledo era juzgado como partícipe necesario del homicidio de José "Cepillo" Fernández, ocurrido la tarde del 4 de diciembre de 2015 en Paraguay al 5000, ayer un tribunal pluripersonal homologó un juicio abreviado en el que el imputado fue absuelto por ese crimen pero fue condenado a dos años de prisión por tenencia de arma de guerra sin autorización legal.

El fallo lleva las firmas de los jueces Román Lanzón, Gustavo Pérez de Urrechu y Rodlfo Zvala, quienes avalaron lo acordado por el fiscal Ademar Bianchini y la abogada Patricia Guzmán, quien llevó adelante la defensa de Robledo. La sentencia difirió la unificación de la pena con otra que pesaba sobre el acusado por el robo calificado a una pilchería cometido el 7 de mayo de 2016 en un local de San Martín al 4600 por la que la fiscal Cecilia Brindisi acordó con la defensa 7 años de cárcel.

El juicio a Robledo por el homicidio de "Cepillo" Fernández comenzó el jueves pasado. Entonces el fiscal Bianchini pidió 18 años de cárcel para el acusado, pero ninguno de los testigos ofrecidos por la Fiscalía se presentó a declarar y en ese contexto el representante del Ministerio Público de la Acusación desistió de acusarlo y presentó la propuesta del trámite abreviado por la tenencia de dos armas calibre 22 que la policía encontró en su casa el día que lo detuvieron por el robo a la tienda de zona sur.

Viejas rencillas

El crimen de "Cepillo" Fernández ocurrió en inmediaciones de calles Lamadrid y Margis, frente a la denominada villa Flammarión, cuando Robledo conducía una moto en la que iba como acompañante Adrián Campos, aún prófugo y ambos ligados por los investigadores a la banda de "Los gorditos", con asiento en esa zona del sur rosarino. Como Campos tenía conflictos previos con Fernández, su encuentro devino en una lluvia de tiros que terminó con la vida de "Cepillo".

A la hora de ejercer la defensa de Robledo, su abogada manifestó la "deficiente investigación realizada, que no ha logrado traer a proceso a quien se sindica como principal autor de los disparos mortales". Y manifestó que la única testigo que sindica a su cliente como partícipe del hecho no concurrió a las audiencias para ratificar su planteo. Ante ello, dijo la abogada, "no existen pruebas, ni elementos de cargo contra Robledo que puedan ratificar y dar la certeza para demostrar que participó del hecho".

En ese marco, y después de que la Fiscalía desistiera de la acusación, las partes acordaron un trámite de juicio abreviado limitado a la tenencia de armas en la vivienda de Robledo, lo que impedía la continuidad del juicio oral por la participación en el crimen. Tras un cuarto intermedio que se reanudó ayer se presentó el acuerdo y finalmente Robledo fue condenado a dos años de prisión efectiva por tener en su casa las dos armas que se le hallaron cuando fueron a detenerlo por el violento asalto cometido en una tienda de San Martín al 4600, lugar al cual arribó con una chica, compró un jean y tras preguntar si aceptaban tarjetas de débito sacó un arma y maniató a la vendedora para, bajo amenazas huir con 7 mil pesos, ropa, una planchita de pelo y un celular.

Por este último episodio Robledo acordó 7 años de prisión que, de quedar firme el nuevo acuerdo abreviado lo llevarían nueve años tras las rejas.