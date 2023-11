Cayó sospechoso de violento asalto contra el comercio de un ex futbolista de Central

Robo y apriete

“Ezequiel depositá diez millones para que vos y tu familia puedan vivir tranquilos. Y no te hagas el vivo porque tenemos todas las direcciones, fotosm nombre y apellidos y toda la informaciones para hacerte mucho daño. Así que pensá bien y cuidá a tu familia y a tu sobrina si no querés que la secuestremos y te descarguemos 30 en tu casa, en tus puntos y te lastimemos familia y empleados. Te doy una hora quiero respuesta sino va sabes lo que va a pasar”. El mensaje recibido el 27 de marzo por González se completaba con el CBU de una cuenta bancaria y una promesa: “Una vez que esté el depósito te llamo y te doy mi palabra que no te molestamos más. Te dejamos vivir tranquilo y a tu familia. No intentes nada extraño con policías porque te matamos. Estas vigilado no hagas que te visitemos”.