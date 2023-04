Extorsión al Equi González: uno de los acusados asaltó el negocio del ex futbolista 

Uno de los imputados por extorsionar al ex volante de Rosario Central Equi González.

La investigación a dos hombres que sometieron a una extorsión al ex futbolista de Rosario Central Ezequiel "Equi" González, a quien le exigieron diez millones de pesos para no molestarlo en sus actividades comerciales, permitió ver que uno de los acusados había participado de un hecho delito previo contra el ex volante auriazul: una violenta entradera concretada tres semanas antes, el pasado 3 de marzo, en una empresa ubicada en la zona norte de la ciudad, de donde los maleantes se llevaron una suma de dinero, cheques de terceros y otros documentos.