Barrio Alberdi: un vecino enojado le disparó a un grupo de jóvenes

"Me llamó mi hermanito llorando y me dijo que el loco le arrancó un arma. Yo me acerqué y le dije: «Loco, ¿qué te pasa que le arrancás un arma a un nene de trece años?» Él me dijo: «Yo soy un hombre grande, yo estuve en cana, no me vengan a pisar la cabeza». Y arrancó un arma, me tiró tres tiros y yo me agaché, porque me iba a matar, me iba a dejar muerto ahí", contó un muchacho que vive en Valle Hermoso al 1200.