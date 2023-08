Atropelló y mató a una enfermera en Villa Constitución: ya tenía una condena por un hecho similar

Según indicaron desde Fiscalía, Alexis L. ya había sido condenado en 2015 a la pena de tres años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación para conducir . Fue acusado entonces por haber atropellado en marzo de 2012 a un hombre identificado como Roberto Marcatili, quien pereció a causa de las heridas recibidas. En ese momento hse dio a la fuga y fue detenido más tarde en sub domicilio de la localidad de Pavón .

La pena se cumplió en 2018 y la inhabilitación en octubre de 2022. Debido al tiempo trascurrido la defensa hizo una presentación y de esa forma pudo sacar un nuevo carné de conductor.

En tanto este miércoles, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, la hermana de Rocío, Lucía, comentó que "ella venía por ruta 21 desde Pavón hacia Villa Constitución. Antes de viajar me había llamado y me dijo que venía para acá para juntarse conmigo y mi otra hermana . La noté feliz y me mandó una foto mostrándome cómo se había producido".

"En el camino -prosiguió Lucía- esta persona la embiste, la choca a toda velocidad por la espalda, a ella la pasó por encima y la moto quedó destruida".

Con la voz quebrada por la angustia, la joven recordó que en la audiencia imputativa de este martes el acusado "mintió siempre. Primero dijo que a mi hermana no la había visto visto y después que Lucía iba sin luces y por el medio de la ruta. Eso es mentira porque hay testigos. Trató de inculpar a mí hermana y nunca mostró arrepentimiento".

"Él ya tiene una condena por un hecho similar, por matar a una persona. Ahora iba a 150 kilómetros. Y no descartamos que haya estado alcoholizado", amplió.

Rocío era enfermera profesional y trabajaba en un geriátrico del Pami en Arroyo Seco. Pero pese a su trabajo formal, no dejaba de atender a sus pacientes adultos mayores y realizaba curaciones y colocaba inyecciones. "Andaba con su motito por todos lados, conocía muy bien la ruta 21. Tenía todo en regla y siempre llevaba el casco puesto", recordó Lucía a su hermana quien dijo que dejaba dos hijos: una nena de 14 y un nene de 11.