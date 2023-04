Caen cinco jóvenes con una ametralladora en Roldán en un auto robado en Rosario

Hace casi un mes Laura salía con el auto de la puerta su casa, a dos cuadras del Club Atlético Provincial, cuando dos chicos muy jóvenes la abordaron y uno por cada puerta delantera entraron al vehículo. La mujer lanzó unos gritos, forcejeó con ellos pero la empujaron hacia afuera y se llevaron el Fiat Argo rojo modelo 2019 . Eran las 19.25 del 18 de abril. Con su marido Mariano hicieron la denuncia de forma inmediata. Pasaron los días sin que hubiera novedades. De hecho lo preferían: ya no querían saber nada con ese auto y su posible derrotero. Pero la expectativa no se cumplió.

Como se imaginó su esposo, el vehículo estaba muy deteriorado: con la chapa abollada en distintas partes de la carrocería, sin las cubiertas originales, muy dañado. "Estaba tramitando en el seguro la baja del auto para conseguir el reintegro del dinero y comprar otro. Y justo me llaman de la comisaría para devolvérmelo. Me partió al medio. El auto está chocado, le cambiaron las ruedas, le sacaron la computadora. No es el auto que yo tenía", se lamentó Mariano.