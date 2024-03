Airadas protestas por el nuevo crimen de un taxista : "Pedimos justicia por Diego"

"Esta es una manifestación espontánea, en un día muy triste, con dos muertes en menos de 24 horas , están fusilando a los compañeros y a la actividad , nosotros estamos totalmente desprotegidos , por eso nos juntamos acá", comentó uno de los taxistas que se autoconvocaron frente a Gobernación, y añadió: "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque la sangre de los compañeros no se va a derramar en vano. Las autoridades nos tienen que dan una respuesta".

"Diego tenía una nena de 5 años, una familia y nosotros estamos en solidaridad con ellos, les pedimos al gobernador y al intendente Justicia por el compañero", contó una taxista visiblemente conmovida, y añadió: "Nosotros estamos en la calle, exponiéndonos, mientras ellos, los políticos y los policías están durmiendo. ¡Queremos justicia por Diego! Los corredores seguros tienen que estar ahí, en las villas, nos tienen que dar una respuesta, las cosas no pueden seguir así".

El asesinato de Celentano provocó gran conmoción entre los rosarinos que a última hora de ayer se enteraron del crimen. Fue baleado en Marcelo T. de Alvear y Garmendia, en las inmediaciones del parque Regional Sur y de las piletas del Saladillo. El homicidio tuvo las mismas características del registrado un día antes en Flamarion al 5100 y que tuvo como víctima a Héctor Raúl Figueroa, de 40 años. En ambos casos los taxistas fueron baleados en la cabeza y al lado del coche que manejaban dejaron abandonada una zapatilla.

El crimen del taxista Diego Alejando Celentano

Este miércoles poco después de las 23 fue asesinado el taxista Diego Alejandro Celentano, de 32 años, en Marcelo T. de Alvear y Garmendia, cercanías de las piletas del Saladillo, en la zona sur de la ciudad. Según las primeras informaciones, fue ejecutado de un disparo en la cabeza, igual que Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, quien fue asesinado anteayer en Flamarion y Lamadrid.

En ambos casos la policía halló una zapatilla abandonada. No se descarta que sea un mensaje mafioso dejado por los autores de los disparos. En el lugar del crimen de Celentano se halló además una nota con un mensaje intimidatorio escrita sobre un cartón. No trascendió el contenido del texto. Los investigadores no confirmaron que en este caso se hayan usado balas de la policía como en el de Figueroa.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, fuentes vinculadas a la policía destacaron el hecho de que tanto Celentano como Figueroa trabajaban para la misma empresa, Radio Taxis Sur. No obstante, desde el Sindicato de Peones de Taxis se insistió en que los homicidios, que tienen un claro sello sicario, son una reacción de las medidas que tomó el gobierno de Santa Fe con los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia.