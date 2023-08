Paul McCartney confirmó gira por Brasil y Argentina por ahora solo sueña con ver al ex Beatles

El legendario músico se presentará en Brasilia, San Pablo, Río de Janeiro, Curitiba y Belo Horizonte en el marco de su gira "Got Back" que arrancará en Australia.

Paul McCartney confirmó este lunes que se presentará en cinco ciudades de Brasil entre noviembre y diciembre. La noticia causó felicidad entre los miles de fans en Argentina que ya sueñan con posible desembarco del ex Beatles en la que -de confirmarse- sería su quinta visita al país.

Pero aunque muchos se entusiasmen con ver al autor de “Yesterday” y “Band on the Run”, entre otros clásicos imbatibles, aún no hay nada definido. Por ahora, lo único seguro en Sudamérica son las presentaciones en Brasil. El músico británico hizo el anuncio a través de un video difundido en sus redes sociales.